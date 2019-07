Har du også undret dig: Derfor er storkereden tom

Tommy og Annika lokker storkeungerne ud af reden i Smedager for at hærde dem til den barske flyvetur sydpå.

Alle forældre kender situationen med husets teenagere; de er næsten aldrig hjemme og vil gerne fremstå selvstændige, men i virkeligheden opfører de sig som forkælede børn, der forventer højt serviceniveau. Det gælder også for Anna og Lotte i storkereden i Smedager.

Som helt almindelige teenagere er storkeungerne Anna og Lotte begyndt at flyve fra reden i tide og utide - dog med en forventning om, at forældrene stadig sørger for den daglige opvartning.

Storkeungerne er dog godt i gang med at løsrive sig fra deres forældre Tommy og Annika.

00:30 Storkeungerne opfører sig som forkælede teenagere. Flyver ind og ud af reden, som det behager dem. Foto: TV SYD / storkene.dk Luk video

Reden i Smedager er som noget nyt helt tom i perioder. I weekenden begyndte begge unger at flyve fra reden på kortere togter i området omkring reden. Samtidig holder storkeforældrene sig på behørig afstand for at opdrage ungerne til at flyve og finde deres egen føde. Men det sidste er endnu ikke en kompetence hos Anna og Lotte.

- De er stadigvæk rigtigt meget afhængige af Tommy og Annika. Der går et par uger endnu, inden de selv kan begynde at tage føde til sig. De kan sågar finde på at tigge hos forældrene, mens de står på landjorden, fortæller storkeekspert Mogens Lange fra Storkene.dk.

Forældre lokker ungerne ned på jorden

Den næste måneds tid skal bruges til at forberede ungerne på turen sydpå til varmere himmelstrøg. Blandt andet gennem undervisning i at klare sig selv. Det kræver snilde hos storkeforældrene, der instinktivt lokker ungerne.

- Storke tiltrækkes af storke. Hvis der sidder en stork ude blandt køerne på marken, kan en anden stork godt finde på at flyve derhen, fordi det er et signal om, at der er føde. Tommy og Annika siger “jamen, kom lige herned”, uden at de kan sige det. De signalerer det igennem deres tilstedeværelse, siger Mogens Lange, der har iagttaget, hvordan forældrene kommer mindre og mindre i reden for tiden.

- De er i området. Forleden sad Tommy ovre på den ekstra rede i nærheden. Annika sad på taget. De holdt sig i baggrunden for at lokke dem ud af reden, men sørger selvfølgelig for, at ungerne får det, de skal have at spise, forsikrer han.

Signal til afgang

Storke-fans får glæde af fuglene i mindst fire-seks uger endnu. Når det så er tid til at forlade reden og flyve sydpå, foregår det i samlet flok.

- De drager afsted på samme tid allesammen. Det bliver typisk på en solrig dag med godt overblik og ikke for megen vind, siger Mogens Lange.

Det rigtige tidspunkt for afgang markeres af en af forældrene. Reden i Smedager står på Benny Appels grund, og han har fortalt Mogens Lange om øjeblikket sidste år. Han observerede, at der blev slået et par gange med næbbet, og så tog de alle afsted.

Derfor er det vigtigt, at ungerne er klar til at klare sig selv.

- Det er super vigtigt, for inden længe er de alene i naturen. Når de drager afsted om en måneds tid, er der ingen til at hjælpe dem. I Tyskland støder de ind i andre storke og splittes som familie, og så er de ikke familie længere, siger Mogens Lange.

Ikke bare splittes familien op i atomer. Forældrene Tommy og Annika skilles også, for der er storke alle vegne, som har samme mål: at drage mod sydligere himmelstrøg. Forældre og unger har dog altid én ting til fælles: De ved, hvor Smedager ligger.