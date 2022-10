Jyderne hamstrede toiletpapir og nu nødgeneratorer - men der er forskel, siger ekspert

Dermed er der altså snarere tale om, at folk finder tanken om at mangle strøm så skræmmende, at de føler sig nødsaget til at handle på det og gøre, hvad de kan for at sikre sig selv.

Eksperters ord vægter ikke særlig tungt

Den generelle bekymring for pludselig at stå uden strøm i hjemmet kom i forbindelse med, at Energistyrelsen tidligere på ugen meddelte, at vi er kommet et skridt tættere på at få brug for en nødplan.

Nødplanen indebærer blandt andet muligheden for at afbryde strømmen til private hjem i op til to timer ad gangen.

Meldingen fra såvel styrelsen som eksperter på området er dog stadig, at det er meget usandsynligt, at det kommer dertil.

- Det er ekstremt usandsynligt, at vi får de her afbrydelser, og hvis de alligevel kommer, så er de meget kortvarige, siger Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.