E45 Det bliver lettere at køre til Aarhus

Fra tirsdag morgen vil trafikanterne på motorvej E45 mellem Horsens og Aarhus for alvor mærke, at udbygningen af motorvejen til tre spor nu er færdig i nordgående retning.

Fra tirsdag morgen bliver det lettere at pendle til Aarhus ad motorvejen, når der der åbnes for tre spor i nordgående retning fra Skanderborg til Aarhus S. Hastighedsgrænsen bliver 130 kilometer i timen.

Udbygningen af E45 fra fire til seks spor gik i gang i januar, og entreprenøren har de seneste måneder arbejdet på højtryk med at færdiggøre udbygningen for at øge fremkommeligheden på den vigtige nord-syd transportkorridor.

på denne strækning har vi været begunstiget med en bred midterrabat, som har betydet, at vi har kunnet udbygge motorvejen på rekordtid. Robin Højen Madsen, projektleder, Vejdirektoratet

- Normalt tager det et par år at udbygge en motorvejstrækning af denne længde, men på denne strækning har vi været begunstiget med en bred midterrabat, som har betydet, at vi har kunnet udbygge motorvejen på rekordtid, siger projektleder i Vejdirektoratet, Robin Højen Madsen.

Trafikanterne får det ekstra spor i nordgående retning nu, men må vente endnu et par uger på det ekstra spor i sydgående retning.

Trafikanterne har de ekstra spor til låns, indtil asfaltsæsonen går i gang i foråret 2019. Så kommer vejarbejderne retur på motorvejen for at lægge det sidste slidlag.