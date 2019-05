Malte Ebert: Det er en drengedrøm at spille på Jelling Musikfestival

For første gang kunne man torsdag opleve Malte Ebert optræde på Jelling Musikfestival under sit eget navn.

Området foran Alfreds Scene var fuldstændig fyldt med festivalglade mennesker, da Malte Ebert torsdag trådte op på scenen under Jelling Musikfestival.

Som barn drømte han om en dag at få lov til at være én af navnene på Jelling Musikfestival, og for første gang spillede han i dag på festivalen under sit eget navn.

- Det er helt fantastisk at spille på Jelling, siger Malte Ebert, der er født og opvokset under 20 kilometer fra festivalen i Vejle.

I sine tidlige teenageår besøgte han første gang festivalen i Jelling. Siden da har han man kunne opleve ham på festivalen som Gulddreng. I dag var det så Malte Eberts sange, som publikummerne på Jelling Musikfestival fik lov at høre.

- Det er megafedt at have en hjemmebanefestival, siger Malte Ebert.

Malte Ebert spillede både sine nye og ældre, mere kendte sange ved årets musikfestival i Jelling. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

- Det var svært at gå fra Gulddreng til Malte

I omtrent halvandet år var han kendt under navnet Gulddreng, men i begyndelsen af 2018 faldt masken, og Danmark kom til at lære Malte Ebert at kende. Og det var ikke nogen nem transformation.

- Efter så lang tid, hvor man ikke har været sig selv, var det svært at finde ind til benet af, hvem man var, siger Malte Ebert.

Den virkelighed har dog ændret sig.

- Jeg føler mig meget mere afslappet i dag, og jeg synes, at jeg har fundet mig selv, siger Malte Ebert.

Malte Ebert spiller Gulddrengs sang

Men det var ikke kun Malte Ebert, der skulle vænne sig til den ny virkelig ved at have lagt Gulddreng i graven. Det skulle hans fans også, for med den personlige forvandling forvandlede hans musik sig også.

- Det, jeg laver nu, er mere musikalsk. Det er for dem, der godt kan lide den type musik. For Gulddreng var det ikke godt, hvis det ikke hittede. Men nu er hitkvoten ikke lige så essentiel. Det skal være musikalsk, siger Malte Ebert.

Det afholdt alligevel ikke sangeren fra at spille ét af sine meget kendte numre fra Gulddrengs tid ved Jelling Festival torsdag. Det var sangen ’Er du model’, som publikummerne fik lov at genhøre live.

Selvom Malte Ebert har sagt farvel til Gulddreng, så spillede han alligevel én af Gulddrengs sange ved årets Jelling Musikfestival. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.