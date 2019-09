Kritiker af ytringsfriheden i Esbjerg: Det er et skridt i den rigtige retning

Efter en sag om medarbejders ytringsfrihed har Esbjerg Kommune indført nye initiativer. Det glæder byrådsmedlemmet, der kritiserede kommunen.

En temadag i Esbjerg Kommune skabte en del røre, fordi et punkt på et Power-Point slide frarådede medarbejderne at udtale sig til pressen.

Det har rejst en del kritik. Især fra byrådsmedlem Anne Marie Geisler Andersen (Rad. V.), der klagede til ombudsmanden som resultat af Esbjerg Kommunes reaktion på sagen.

Nu har Esbjerg Kommune indført nogle initiativer, der skal vise medarbejderne i kommunen, at kommunen respekterer deres ytringsfrihed, og Anne Marie Geisler Andersen er glad for, at man tager tvivlen om medarbejdernes ytringsfrihed seriøst.

- Da jeg læste pressemeddelelsen, blev jeg positivt overrasket. Det viser, at man har indset, at man skal gøre noget, og det ikke er nok at beklage sagen. Du kan jo ikke ændre problemet med et par møder. Det er et skridt i den rigtige retning, siger Anne Marie Geisler Andersen

Initiativer ser skal sikre medarbejdernes ytringsfrihed. Kommunens interne dokumenter ses igennem, så retten til ytringsfrihed tydeliggøres, hvor der skulle være behov.

Lederne i kommunen får tilbudt et kursus om ytringsfrihed.

Kommunens kommunikationspolitik opdateres med et afsnit om ytringsfrihed. Der tilføjes ydermere et link til Justitsministeriets vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed.

Ytringsfrihed behandles som et særskilt tema på det kommende møde i Økonomiudvalget i Esbjerg Kommunes byrådet.

Folk hepper på Anne Marie

I forbindelse med sagen om ytringsfrihed har Anne Marie Geisler Andersen (Rad. V.) søgt aktindsigt og meldt kommunen til ombudsmanden. Anne Marie Geisler Andersen har også fået ros på Facebook for hendes kamp for medarbejdernes ytringsfrihed.

- I de beskeder jeg har fået, skriver folk: Godt kæmpet. Godt at du holdt fast, fortæller Anne Marie Geisler Andersen.

Medarbejderne skal føle, at de kan udtale sig

Anne Marie Geisler Andersen mener dog, at man er kommet langt med de nye tiltag. Det er dog kun medarbejderne selv, der kan sige, hvornår man er i mål.

- Problemet er i hvert først løst, når medarbejdere kan udtale sig kritisk uden at frygte, at de kan blive fyret. Vi har først reel ytringsfriheden, når medarbejderne føler, at de kan udtale sig frit til pressen, siger Anne Marie Geisler Andersen.