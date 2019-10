Skoleelev: - Det overrasker mig, at der bliver færre bier så hurtigt

Det var en øjenåbner for eleverne, da Foreningen for Vilde Bier var forbi Ullerupbæk Skolen i Fredericia for at lære eleverne om vilde bier, og hvor truet de er.

Eleverne i Ullerupbækskolen lærte om bierne og blomsterne. Denne gang dog i bogstavlig forstand, for eleverne i 4. C skulle lære om vilde bier, og hvordan de er truet.

Bierne er vigtige for Catharina Vett, der er elev i 4. C på Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgsvej. Og hun ved godt, hvad man skal gøre for de summende insekter.

- Vi laver bihoteller. Tre forskellige slags. Det er fordi, der ikke er så mange blomster tilbage, og så laver vi nogle boer til dem, og så giver vi dem noget mad til foråret, siger Catharina Vett.

Skoledagen stod i biernes tegn, da Foreningen for Vilde Bier var forbi Ullerupbæk Skolen i Fredericia. Foto: Sofie Dupont

Elev: Der overrasker mig, at så mange er døde

Efter Catharina Vett har lært om vilde bier, og hvordan de er truet, er hun også overrasket over, hvor hurtigt det går ned af bakke for bierne.

- Det overrasker mig, at der bliver færre bier så hurtigt, og hvor mange der er døde. Siden dengang min læreres farfar var her, er to tredjedel af bierne døde, fortæller Catharina Vett.

Som en del af undervisningen skulle eleverne blandt andet lave bihoteller til bierne. Foto: Sofie Dupont

Naturfagsleder: Jo tidligere, man lærer om bier, jo bedre

For nogle kan det måske virke lidt voldsomt, at børn i fjerde klasse skal tage problemerne med truede bier på deres små skuldre, men det er helt med vlije, fortæller Naturfagsleder på Ullerup Bæk Skolen afd. Skjoldborgsvej, Philip Manojlovic.

- Jo, yngre de er, når de lærer om det her, jo bedre vil de blive til at tage ansvar for det senere hen, siger Philip Manojlovic.