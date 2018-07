Det skal Dronningen lave i sin sommerferie

Udover at slappe på Gråsten Slot har Dronningen også et par andre ting at se til på sit sommerophold.

Dronningen er ankommet til Gråsten Slot og det årlige sommerophold, der en tradition, der går mange år tilbage. Men udover at nyde tid med den nærmeste familie, har hun også et par mere officielle opgaver, hun skal ud på. Dronningen udfolder sit kreative talent Søndag den 29. juli klokken 9.30 deltager dronning Margrethe i en festgudtjeneste i Gråsten Slotskirke, hvor et nye alterklæde, et såkaldt antependium, der er broderet af Dronningen, bliver afsløret. Det nye alterklæde skal erstatte det gamle, som dronning Ingrid skænkede til kirken i 1943. På besøg hos vikingerne Torsdag den 2. august klokken 12.30 skal Dronningen besøge Ribe Vikingecenter under årets store vikingetræf. Her skal hun spise en frokost inspireret af vikingernes køkken, besøge markedspladsen og høre om arkæologernes forskning og arbejdet på vikingecentret. Det sidste punkt på dagsordenen er Ansgar Kirke år 860, der er en kopi af det, man mener, er Danmarks første kirke. Den blev indviet i maj i år. - Vi glæder os særligt meget til at vise H. M. Dronningen Ansgar Kirke. Vi har lagt megen research og et gedigent håndværk i projektet, sagde Karen Nørgaard og Bjarne Clement, ledere af Ribe Vikinge Center om besøget. Her kan du se, hvordan det så ud, da Kongeskibet Dannebrog med Dronning Margrethe ombord lagde til kaj i Haderslev torsdag formiddag.