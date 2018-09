Krydstogtskib Det største vi har haft

MV Artania er med sine 231 meter det største krydstogtskib, Esbjerg Havn har taget imod.

Grænsen er ved at være nået. Artania med sine 231 meter kan lige knibe sig ind i havnen, da det ankom til Esbjerg Havn til morgen. Max-længden for krydstogtskibe er 250 meter. Så kan det ikke ligge inde i selve havnen, men må ligge længere ude ved kulhavnen.

Turistchef for Esbjerg, Fanø og Ribe, Jane Madvig Søndergaard, glæder sig selvsagt over de mange turister, der er med ombord.

- Vi modtager fire-fem krydstogtskibe om året. Vi er netop ved at snakke om, at vi skal gøre noget mere for at markedsføre os, så vi modtager flere krydstogtskibe, siger hun.

Skibet medbringer 1.103 passagerer. De vil fortrinsvis se Ribe, men også Fanø og Esbjerg får besøg af de sejlende gæster.

Der er ofte tale om "eksklusive" kunder. Altså turister, der gerne bruger flere penge end gennemsnittet.

MV Artania blev faktisk døbt Royal Princess af Diana, prinsesse af Wales, i Southampton i 1984. Senere blev det købt og skiftede navn til Artemis for efterfølgende at blive købt af den nuværende tyske ejer, rejsebureauet Phoenix Reisen. Det er bygget på det finske værft Wärtsilä.