DF i nedgang - Nye Borgerlige tager over

Ifølge en Megafon-måling ville Dansk Folkeparti kun få 12,6 procent af stemmerne, hvis der var valg i dag. I Syd- og Sønderjylland gives flere mulige grunde til nedgangen.

Til det kommende folketingsvalg ser den politiske stemmeregn ikke ud til at dale ligeså meget over Dansk Folkeparti, som den gjorde i 2015. I hvert fald ikke hvis vi skal tro den seneste Megafon-måling foretaget for TV 2 og Politiken. I 2015 fik Dansk Folkeparti 21,1 procent af stemmerne i Danmark. Den nyeste måling forudser, at partiet kun vil opnå 12,6 procent af stemmerne. TV SYD har spurgt både borgere, en politisk analytiker og Kristian Thulesen Dahl, hvad årsagen til den nedadgående stemmeprocent kan være.

Udlændingepolitik ikke stram nok

Dagsordenen er forsvundet. Det er måske ikke udlændingedebatten, der optager danskerne mest længere. Claus Fürst Sørensen, bogholder, Aabenraa

Den 7. marts i år mødtes Nye Borgerliges Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl hinanden til en debat i Aabenraa. Debatten handlede blandt andet om udlændingepolitik, og det er herfra politisk analytiker Poul Erik Thomsens første argument for Dansk Folkepartis nedgang udspringer:

- Kristian Thulesen Dahl bliver jo presset i defensiven af Pernille Vermund. Hun giver mere eller mindre ham skylden for, at man ikke får stoppet den strøm af mennesker, der går op ad den Sønderjyske Motorvej. Hvor han hele tiden indtil nu har været i offensiven og været den, der angriber, så er han pludselig den, der skal forsvare.

Læs også Her er fem punkter, hvor Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige IKKE er enige

Netop det synspunkt med, at Dansk Folkeparti har tilladt for mange muslimer at komme ind i Danmark betød, at politiker Anne Marie Buch siden sidste valg har trukket sig fra Dansk Folkeparti.

- Jeg havde ikke forventet, at Venstre eller Socialdemokratiet ville gøre det store, men jeg havde faktisk forventet, at Dansk Folkeparti ville gøre noget, forklarer Anne Marie Buch om sit fravalg af Dansk Folkeparti.

- Jeg mener, Kristian Thulesen Dahl skulle være gået så langt at trække sit parlamentariske grundlag til Lars Løkke Rasmussen og have sagt, at ”det er nu, det kan vi ikke tillade, og hvis du gør det, så er det ikke os, der står bag dig mere”.

Anne Marie Buch er nu folketingsmedlem for Nye Borgerlige i Sydjyllands Storkreds.

Thulesen Dahl peger på sundhedsreform og pensionsalder

Jeg tror, Nye Borgerlige tager det nu, fordi det er dem, der strammer mest. Robert Schultz, pensionist, Aabenraa

Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, mener ikke, at nedgangen har noget med ovenstående at gøre. Han peger på to andre årsager:

- Det er jo sundhedsreformen, i forhold til om det er en centraliseringsøvelse, der er gang i. Det mener jeg jo ikke selv, det er, men det har ligesom fået lov til at bide sig fast, siger partiformanden og fortsætter:

- Så har det været hele diskussionen om nedslidning, hvor Socialdemokratiet har kørt en meget stor kampagne for en differentieret folkepensionsalder.

Borgerne i Aabenraa mangler DF

På gågaden i Aabenraa er det heller ikke udlændingepolitikken, der fylder i forklaringerne på, hvorfor Dansk Folkeparti mister stemmer:

- Dagsordenen er forsvundet. Det er måske ikke det (udlændingedebatten, red.), der optager danskerne mest længere, sagde Aabenraa-borger Claus Fürst Sørensen.

Stemmeprocent ved valg i dag Socialdemokratiet: 25,4 %

Venstre: 17,3 %

DF: 12,6 %

Enhedslisten: 9,1 %

Radikale Venstre: 8,1 %

Socialt Folkeparti: 7,2 %

Konservativ Folkeparti: 5,4 %

Liberal Alliance: 4,8 %

Nye Borgerlige: 3,8 %

Alternativet: 3,7 %

Klaus Riskær Pedersen: 1,3 %

Kristendemokraterne: 1,1 % Kilde: Megafon-måling for TV 2 og Politiken Se mere

Borgere, som TV SYD mødte på gaden mente også, at Dansk Folkeparti var vaklende i deres holdninger, og at partiet mangler at sætte fokus på Sønderjylland. En enkelt borger henviste også til Nye Borgerlige:

- Jeg tror, Nye Borgerlige tager det nu, fordi det er dem, der strammer mest, mener Robert Schultz fra Aabenraa.

- Vermund er det friske pust

Politisk analytiker Poul Erik Thomsen er enig med Robert Schultz fra Aabenraa – Nye Borgerlige overgår nu Dansk Folkeparti, når det kommer til stramninger. Han har dog også et andet bud på, hvorfor Vermunds parti går frem i meningsmålingerne, mens Thulesen Dahls går tilbage:

Læs også Politisk analytiker: Vermund er et friskt pust og kom bedst ud af debatten

- Hvor Pernille Vermund har frit spil til at sige ”det er min politik, og jeg vil ikke støtte nogen, hvis jeg ikke får det gennemført”, så er Thulesen Dahl en del af det parlamentariske spil på Christiansborg, forklarer Poul Erik Thomsen.

- Kristian Thulesen Dahl ved, at der skal 90 mandater til for at få noget gennemført, og så kommer han lidt til at fremstå som den etablerede og måske lidt mere gammeldags politiker, hvor Vermund så bliver det friske pust.

Hvordan den endelige stemmefordeling ender til årets folketingsvalg bliver senest afgjort den 17. juni. Indtil videre venter vi på, at statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver valg. Det skal han senest den 28. maj.