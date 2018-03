Direktør forlader lufthavn

Kjeld Zacho Jørgensen har sagt jobbet op efter otte år.

Billund Lufthavn får ny administrerende direktør. Kjeld Zacho Jørgensen forlader jobbet efter knap otte år. Hans afløser bliver den nuværende kommercielle direktør i lufthavnen, Jan Hessellund.

For nogle år siden blev Kjeld Zacho Jørgensen gift og flyttede op til sin hustru i Norge. Men efter flere års pendling er det nu slut.

Jan Hessellund er ny adm. direktør i Billund Lufthavn. Foto: JONAS FOTOGRAFI

- Inderst inde har jeg jo nok tænkt, at det var på lånt tid, at vi havde gavn af Kjeld Zacho Jørgensens store evner som virksomhedsleder. Han har været en visionær og innovativ direktør med et stort engagement, siger bestyrelsesformand i Billund Lufthavn, Clas Nylandsted Andersen.

Billund Lufthavn har for alvor slået sig fast som Vestdanmarks internationale lufthavn. Antallet af nye ruter stiger, og der er direkte forbindelse til 100 destinationer i Europa og forbindelse til 540 destinationer verden over med ét stop.

I 2018 forventes det, at 3,5 mio. passagerer rejser via Billund Lufthavn. Passagerantallet vokser med ca. 300.000 om året.

- Jeg må erkende, at med et arbejde i Billund og familien i Bergen hænger hverdagen ikke rigtigt sammen. Og det har jeg nu taget konsekvensen af, siger Kjeld Zacho Jørgensen i en pressemeddelelse tirsdag morgen.