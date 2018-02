DSB har store tog-forsinkelser og sætter busser ind

Hvis du onsdag skal rejse med regionaltog fra Fredericia til Odense, skal du i stedet for med togbus. Der er også op til to timers forsinkelser på de gennemgående tog.

Skal du med toget fra Fredericia til Odense onsdag, så vil du opleve forsinkelser.

I forbindelse med en rangering og en afsporing tirsdag aften er et spor blevet ødelagt ved Odense. Det betyder, at DSB ikke kan køre med regionaltog mellem Odense og Fredericia, mens der arbejdes på at få repareret sporet.

Regionaltogene er derfor erstattet af togbusser hele onsdag til midnat.

IC- og lyntog er også stærkt forsinkede med op til 120 minutter, og enkelte lyntog er aflyst.