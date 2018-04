Efterskole vil gøre unge til frivillige

50 elever på Hellebjerg Idrætsefterskole ved Juelsminde gennemgår dette forår en træner- og lederuddannelse, som skal ruste de unge til at gøre en frivillig indsats i foreningslivet.

”I er nødt til at tage chancer!” 17-årige Albert Guldager råber højt, mens han forsøger at få en gruppe elever i 7. klasse til at gå efter sejren i ”Guldklump”. En slags fangeleg, hvor spillerne skal bortføre trøjer på gulvet og en bold fra modstanderens banehalvdel uden at blive fanget.

Albert Guldager er en af 50 elever på Hellebjerg Idrætsskole, som har valgt valgfaget ”Vil du være træner” – en træner- og lederuddannelse, der skal gøre ham og hans kammerater i stand til at planlægge events og arrangementer og ruste dem til at ”performe” og turde stille sig frem foran andre mennesker og tage lederskab.

- Hvis det danske foreningsliv skal bestå, er det nødvendigt, at de unge erhverver sig dén type færdigheder, siger lederen af Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde, Finn Kristensen, til TV SYD.

Hellebjerg Idrætsefterskole er en af landets ældste idrætsskoler, og træner- og lederuddannelsen har altid været et omdrejningspunkt i idrætsuddannelsen på skolen.

- Men de senere år har fokus flyttet sige mere og mere over på de unges personlige idrætsfærdigheder og de boglige fag, og væk fra det værdigrundlag, som skolen ellers står for, siger Kinn Kristensen til TV SYD.

- Vi vil gerne være en aktiv aktør i lokalsamfundet, og målet er, at eleverne skal opleve, at engagement i lokalsamfundet giver mulighed for fællesskab. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af elevernes medborgerskab og demokratiske dannelse, siger Finn Kristensen.

Derfor besluttede skolen sidste år at revitalisere træner- og lederuddannelsen af de unge. Skolen har indgået samarbejde med Juelsminde Skole, om at de unge efterskoleelever træner elever fra 7. klasse i idræt, og det er netop dét, Albert Guldager og hans kammerater er i gang med i Juelsmindehallerne.

Stor udfordring

- Det er en udfordring at tilrettelægge træningen på en måde, så både dem, der er sportsudøvere, og dem der ikke er vilde med sport, synes, det er interessant, siger Albert Guldager til TV SYD.

- Vi vil gerne give eleverne på Hellebjerg Idrætsefterskole en mulighed for at udvikle forståelse for frivilligt arbejde og de værdier, der ligger i foreningsarbejdet, og forhåbentligt får de lyst til at bidrage i deres hjemmeforening, når de har afsluttet deres efterskoleophold, siger Finn Kristensen.

For Albert Guldager, som selv spiller håndbold, er det ikke en tanke, der ligger fjernt.

- Jeg har altid tænkt, at jeg skulle være træner. Jeg har selv haft en træner, og jeg ved, at derhjemme er trænere en mangelvare, så jeg tænker, at dér er man nødt til at gøre en indsats. Der er nogen, der har trænet mig, og så synes jeg, jeg kan træne nogen til gengæld, siger Albert Guldager til TV SYD.