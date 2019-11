Eks-prof afleverer 2.000 håndbolde til Afrika

11 paller med i alt tre ton tøj, sko og 2.000 håndbolde blev torsdag læsset i en container i Fredericia og sendt afsted mod Østafrika. Om cirka halvanden måned er tøjet så fremme i Nairobi, hvor det vil blive delt ud til børnehjem og andre af Hand the balls partnere.

- Det gør noget større forskel, end man lige regner med, når man sender sådan noget højkvalitetstøj afsted til Afrika. For det er nogle områder i slum, hvor især børn og unge ikke har noget som helst, siger Lasse Boesen, der er tidligere landsholdsspiller og grundlægger af Hand the ball.

Den tidligere landsholdsspiller i håndbold, Lasse Boesen, sendte torsdag 2.000 bolde til Kenya. Foto: Thor Hedegaard Larsen, TV SYD

Op mod 2.000 børn i slumkvarterer i Kenya og Tanzania får glæde af udstyret, og 60 uddannede lokale instruktører skal hjælpe dem i gang.

- Da vi startede Hand the Ball i 2012, var det ud fra ideen om, at bolden er verdens bedste legetøj og igangsætter af fysiske aktiviteter. Mange af de børn, der til at begynde med kom i vore centre, har efterfølgende fanget en stor interesse for håndboldspillet, fortæller Lasse Boesen.

De specielle street-håndbolde er doneret af firmaet Select. Det øvrige udstyr er en gave fra det svenske håndboldforbund, lokale klubber og private. Omkostningerne til transport er doneret af Middelfart Sparekasse, FrontDesk og ALPI.

- Det har været fantastisk at opleve, at så mange mennesker, foreninger og virksomheder og virksomheder har støttet op omkring vores indsamling, siger en stolt Lasse Boesen.

