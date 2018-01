Elitesport: Ikke kun talent - men masser af benhård træning

Hvis du vil være elitesportsudøver, så er det ikke nok at have talent. Det fik en flok folkeskoleelever en forsmag på, da de besøgte Sønderjyskes håndboldkvinder

Som elitesportsudøver, så er det ikke nok at have et talent. Det kræver også at kost, træning og søvn hele tiden bliver optimeret.

Det fik 13-årige Nanna Stenov fra Aabenraa i dag en forsmag på, da hun sammen med klassekammeraterne var på besøg hos Sønderjyskes håndboldkvinder.

Håndboldspillerne i Sønderjyske er alle semiprofessionelle og studerer eller arbejder ved siden af. Samtidig er der daglig træning og krav til sund kost og masser af søvn.

Talent rækker til en vis alder, men så kræver det en masse hårdt arbejde. Helena Løvborg, håndboldspiller, Sønderjyske

- Man skal være villig til at ofre en masse. Nogle familiefødselsdage, bryllupper og fester med vennerne. Man skal lægge 100 procent energi i det, ellers tror jeg ikke man når de mål, man har sat sig, siger Helena Løvborg, der er stregspiller hos de Sønderjyske kvinder.

Nanna Stenov har spillet håndbold siden hun var 8 år. Som U14 spiller træner hun nu tre gange om ugen, og hun er ikke afskrækket over, at det kræver rigtig meget at nå til tops.

- Det lyder rigtig hårdt, men jeg tror når man først kommer i gang, så er det rutine, mener Nanna Stenov, der drømmer om en dag at prøve at stå på mål for kvindelandsholdet.

Sammen med klassekammeraterne fra Kongehøjskolen fik Nanna Stenov især en forsmag på, at den fysiske træning fylder rigtig meget. Det er ikke nok bare at være god til at spille håndbold.

Mødet med sønderjyskes håndbolddamer er blot et af flere tilbud der skal få eleverne i Aabenraa til at snuse lidt til livet efter folkeskolen. Dagens møde har kun givet Nanna Stenov endnu mere lyst til engang at blive landsholdsmålmand:

- Hvis man vil det, så skal man forfølge sine drømme, smiler Nanna Stenov.