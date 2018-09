En duft af H.K.H.Prinsesse Marie på Koldinghus

Nyt, fransk diadem, skabt i samarbejde med H.K.H. Prinsesse Marie, udstilles på Koldinghus.

I forbindelse med det seneste franske statsbesøg i Danmark i august har det franske juvelér-firma Mauboussin i nært samarbejde med Prinsesse Marie kreeret et nyt smykke med navnet Nuits claires På dansk Lyse nætter.

Det nye diadem, som prinsessen bar for første gang ved gallataflet på Christiansborg Slot 28. august, kan ses på Koldinghus fra 28. september til 21. oktober i jubilæumsudstillingen Magtens Smykker.

Prinsessen navngav diademet

Diademet er Mauboussins ejendom og udlånt til prinsessen. Det er af palladium hvidguld, besat med små diamanter og safirer og med en pæreformet safir på 6,82 karat i midten.

Prinsessen, der har deltaget i alle stadier af tilblivelsen af ​​smykket, har ønsket, at det skulle have et dansk navn for at understrege de nære forbindelser mellem Danmark og Frankrig.

Prinsessens inspiration til diademets farver har hun fået fra de skønne lyse sommeraftener- og nætter, som vi oplever her i Danmark.

En hyldest til Frankrig og Danmark

- Vi er utroligt glade for, at vi får mulighed for at vise et helt nyt og spændende diadem fra det franske juvelerfirma Mauboussin. Diademet, der er designet i tæt samarbejde med H.K.H. Prinsesse Marie, er en hyldest til forbindelsen mellem Frankrig og Danmark. Og det var netop også denne pointe, prinsessen understregede, ved at bære det ved gallataflet i forbindelse med det franske statsbesøg, siger direktør på Koldinghus, Thomas C. Thulstrup og fortsætter:

- Publikum får nu en sjælden mulighed for at komme helt tæt på det franske smykke, der ejes af det franske juvelerfirma, og som efter Magtens Smykker lukker 21. oktober skal retur til Paris”, siger direktøren.