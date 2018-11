En mands skrald er en anden mands guld

I Haderslev er det grimme juletræ en skændsel. For sognepræsten i Gram er træet et symbol på alt det, som julen handler om.

På det lille torv Stormklokken i Haderslev er det tradition, at der hvert år står et stort, flot juletræ i december. I år falder juletræet dog langt uden for borgernes forventning. Juletræet er nemlig så usædvanligt grimt, at det bliver kaldt landets måske grimmeste.

Jeg tror, det var sygt. Det må være vanskabt. Det så virkelig ikke pænt ud. Christian Schultz, foreningen Haderslev Butikker

- Jeg tror, det var sygt. Det må være vanskabt. Det var en rødgran, der på en eller anden måde havde lidt overlast. Det så virkelig ikke pænt ud, siger Christian Schultz fra foreningen Haderslev Butikker.

Det er Haderslev Kommune, der har leveret træet, men de har måttet erkende, at træet ikke fortjener at "pynte" i bybilledet.

Derfor blev det grimme juletræ fjernet torsdag, og et nyt - og pænere - træ, fik lov at pynte på torvet.

- Vi var kede af, at juletræet så grimt ud, for vi har et af landets smukkeste julebelysninger, og så synes vi, at juletræet skulle matche, siger Christian Schultz.

Det grimme juletræ fra Haderslev får en hædersplads på præstegården i Gram. Foto: Karoline Lunddal Dam, TV SYD

Hædersplads i Gram

Julen er hjerternes fest, der skal være plads til det grimme, det skæve og det anderledes. Johannes Gjesing, sognepræst, Gram

I Gram er Johannes Gjesing sognepræst, og han ser helt andre muligheder i det ellers så grimme juletræ.

- Da jeg hørte om træet, tænkte jeg: Et juletræ, der er for grimt til at fejre jul - det er næsten ikke til at holde ud, fortæller sognepræsten.

Han blev så ked af det over juletræets skæbne, at han kontaktede Haderslev Kommune og spurgte, om træet ikke måtte komme til Gram. Johannes Gjesing havde nemlig plads til træet i præstegårdshaven.

Plads til det grimme, skæve og anderledes

Efter en time svarede Haderslev Kommune.

- Det var en aftale, sagde de. De ville gerne komme med det kasserede, grimme juletræ, så det kan få en ny, hædersplads her i Gram, fortæller Johannes Gjesing.

Johannes Gjesing opfordrer nu folk til at pynte det otte meter høje juletræ med julepynt.

- Julen er hjerternes fest, der skal være plads til det grimme, det skæve og det anderledes, siger sognepræsten.