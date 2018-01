Endelig er der tosprogede turisttavler langs motorvejen

Knivsbjerg eller Knivsberg? Et enkelt bogstav gør her forskellen på dansk og tysk. I de seneste dage er der skudt nye informationstavler på både tysk og dansk op langs den sønderjyske motorvej.

For første gang er der nu tosprogede versioner af de brune skilte langs motorvejen. Det gælder både ved Frøslevlejren og Knivsbjerg mellem Haderslev og Aabenraa.

Det glæder mig utrolig meget, det lykkes, efter vi i en del år har henvist til, at vi i Sønderjylland jo har to kulturer. Hinrich Jürgensen, fmd., Det tyske Mindretal, Aabenraa

Skiltet med henvisning står ved motorvejen ved Haderslev Syd. Det er sat op af Vejdirektoratet, men er betalt af Det tyske Mindretal i Sønderjylland. Pris 120.000 kroner for to skilte.

- Det glæder mig utrolig meget, det lykkes, efter vi i en del år har henvist til, at vi i Sønderjylland jo har to kulturer, siger Hinrich Jürgensen, formand for det tyske mindretal i Danmark.

Knivsbjerg er mindretallets samlingssted, som ligger 11 kilometer fra skiltet mellem Haderslev og Aabenraa.

Her mødes man til tysksprogede møder, festival og sport.

Længere sydpå står der nu også skilte, der gør turister opmærksom på Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa, og Frøslevlejren seks kilometer fra grænsen.

Turistskiltene for Frøslevlejren er både på dansk og tysk.

I april 2015 fik borgmester H. P. Geil sat et tosproget byskilt op ved indkørslen til Haderslev. Det blev stjålet efter det blev omtalt i pressen og debatteret på sociale medier. Efterfølgende blev det ikke erstattet.

Det var borgmester H.P. Geil, der tilbage i 2015 fik sat dette dansk-tyske skilt op ved indkørslen til Haderslev. - Vi skulle alligevel have skiftet nyskiltet og så synes jeg, at det kunne være interessant at teste reaktionen, sagde borgmesteren den gang.

Selv om man på de nye skilte langs motorvejen kontrollerede den tyske stavemåde af Frösleelager flere gange, så var der alligevel fejl. Et v har sneget sig ind, men skiltet skal nu skiftes, så der står Frösleelager - uden v.

Det tyske mindretal har betalt for Knivsbjergskiltene. Aabenraa Kommune har gennem Museum Sønderjylland betalt for skiltene med Kunstmuseet Brundlund Slot, og det er Vejdirektoratet, der har betalt for skiltene ved Frøslevlejren.

Ifølge Vejdirektoratet er der plads til 300 turisttavler langs de danske motorveje.