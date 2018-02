Endnu 110 bilister må bøde for at tale i mobiltelefon

Tirsdag var Sydøstjyllands Politi meget aktive i indsatsen mod bilister, der taler i håndholdt mobiltelefon under kørslen. I Horsens og Hedensted blev ikke færre end 110 afsløret i ulovlig snak

Trafikanter i Horsens og Hedensted måtte tirsdag i stor stil sande, at politiet i denne uge holder ekstra øje med, om der bliver talt i håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Der er nogen, der stadig ikke har forstået, hvor farligt det er at rette opmærksomheden mod andet end at køre bil, når man er bilens chauffør. John Rand Skjødt, politi-kommissær, Sydøstjyllands Politi

110 bøder på hver 1.500 kroner blev det til - ialt 165.000 kroner.

- Vi kunne ved vores kontroller i går konstatere, at der er nogen, der stadig ikke har forstået, hvor farligt det er at rette opmærksomheden mod andet end at køre bil, når man er bilens chauffør, siger politikommissær John Rand Skjødt i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

En sidegevinst ved aktionen tirsdag var, at syv trafikanter blev taget for ikke at bruge sikkerhedssele.

Hastighedssynderne gik heller ikke fri. På Langmarksvej i Horsens køres der ofte for stærkt. I går kontrollerede politiet i løbet af seks timer omkring 3.000 trafikanters fart. 105 kørte for hurtigt. I ni tilfælde udløste det klip i kørekortet, mens to bilister kan se frem til at miste kørekortet i en periode.