Enhedslisten: Beboerne skal kompenseres for fly-støj

Enhedslisten havde torsdag forsvarsministeren i samråd om støjen fra de nye F-35 kampfly.

Forsvarsministeriet er i færd med at foretage nye støjberegninger omkring Flyvestatíon Skrydstrup, og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen forventer, at de er færdige mod slutningen af 2018.

Det har dog ikke forhindret Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, i at kalde ministeren i samråd torsdag. Hun kvitterer for, at han har imødekommet noget af kritikken omkring støj ved at flytte bygningerne. Det ændrer dog ikke på, at hun stadig er bekymret for det videre forløb.

- Jeg synes, vi langt tidligere skulle have haft besked om, hvad økonomien ville blive og hvor meget, F-35 ville komme til at larme. Det har været skjult for Folketinget meget længe. Det er dybt kritisabelt, og jeg er stadigvæk utroligt bekymret for, at F-35 vil komme til at larme rigtigt, rigtigt meget, og at beboerne i området ikke vil blive sikret nok, sagde hun efter samrådet til TV SYD.

Det ikke er rimeligt, at beboerne ikke ved, hvor meget flyene vil påvirke deres hverdag.​ Eva Flyvholm, Enhedslistens forsvarsordfører

Forvarsminister Claus Hjort Frederiksen har lovet hjælp til beboerne i form af ekspropriation, økonomisk kompensation og støjreducerende foranstaltninger i form af for eksempel støjreducerende vinduer. Men det overbeviser ikke Enhedslistens forsvarsordfører.

- Indtil videre har vi desværre set, at der skulle rigtigt meget til, før Forsvarsministeriet gjorde noget. Oplysninger om, hvor meget disse fly larmer, har hængt i mange år, og det fik jeg ingen bekræftelse fra Forsvarsministeren på, at han gerne ville være med til at gøre noget ved, sagde Eva Flyvholm og tilføjede:

- Jeg forestiller, at vi har brug for en meget stærkere uafhængighed kontrolenhed, som kan kontrollere de her støjmålinger. Det ikke er rimeligt, at beboerne ikke ved, hvor meget flyene vil påvirke deres hverdag.