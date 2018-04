Esbjerg-borgmester: Fanø taler usandt

Esbjergs borgmester reagerer nu på den konservative Fanøpolitiker Christians Lorentzens udtalelser i TV SYD onsdag aften.

Fanøpolitiker Christian Lorentzen (K) var onsdag aften i TV SYD for at fremlægge Fanøs synspunkter i forbindelse med planerne for den store havneudvidelse af Esbjerg Havn.

Synspunkter, som Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen, ikke er enig i. Han mener faktisk, at nogle af Christian Lorentzens pointer er direkte usande, som blandt andet lyder sådan:

- Vi har været på Christiansborg i dag for at gøre opmærksom på NATURA 2000 grænser. Esbjerg har ansøgt én gang og fået nej, og vi vil gerne gøre opmærksom på, at de bør have et nej én gang til. Hvis ikke Esbjerg får lov til at indskrænke grænserne ved NATURA 2000-området, så vil de ikke kunne lave den udvidelse, de påtænker.

Sådan sagde Christian Lorentzen, der er udvalgsformand for Erhverv-, Natur-, og Teknikudvalget på Fanø, i aftenens udsendelse på TV SYD.

Den udvidelse Esbjerg Havn har ansøgt om er udenfor NATURA 2000 området, udenfor Nationalparken og udenfor UNESCO verdensarv området. Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg, Venstre

En udtalelse, der er direkte usand, mener Esbjergs Venstre-borgmester.

- Den udvidelse, Esbjerg Havn har ansøgt om, er udenfor NATURA 2000 området, udenfor Nationalparken og udenfor UNESCO verdensarv området. Så det er ikke rigtigt, at Esbjerg Kommune har ansøgt om at indskrænke NATURA 2000-området, som Christian Lorentzen sagde i det direkte interview, mener Jesper Frost Rasmussen.

Esbjerg Kommune har dog tidligere ansøgt om en indskrænkning af NATURA 2000-området, men ikke i forbindelse med den aktuelle havneudvidelse. Det er nemlig slet ikke nødvendigt at ændre NATURA 2000-grænserne for at gennemføre udvidelsen, mener borgmester Jesper Frost Rasmussen.

Han påpeger desuden, at det er Esbjerg Havn og ikke Esbjerg Kommune, der ønsker at udvide havnen. Havnen har sendt en ansøgning til Esbjerg Kommune samt Trafik- Bygge og Boligstyrelsen den 24. november 2017.

- Ansøgningen er behandlet politisk i Esbjerg Kommune første gang den 20. februar 2018. Christian Lorentzen klandrede Esbjerg Kommune for at have arbejdet med projektet længe inden da. Det er ikke korrekt. Esbjerg Havn har naturligvis hyret en rådgiver til at udarbejde et skitseprojekt, inden de fremsender en ansøgning, men myndighedsbehandlingen af staten og kommunen er igangsat efter ansøgningens fremsendelse, slutter Esbjerg-borgmesteren.

