Esbjerg får også et stort datacenter

Datacentret bliver 250.000 kvadratmeter stort - det svarer til cirka 35 fodboldbaner under tag. Det skal ligge mellem motorvejen og Andrup ved Esbjerg.

Esbjerg bliver hjemsted for et datacenter, skriver JydskeVestkysten. Det er uvist, hvem der står bag centret, men ifølge avisen er der købt jord op til formålet, og kommunen er i gang med at lave lokalplan for området.

Jeg kan bekræfte, at Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af en virksomhed, der ønsker at etablere sig i området, og som selv opkøber jorden. Jesper Frost Rasmussen, (V), borgmester, Esbjerg

Dermed følger Esbjerg i hælene på Aabenraa og Fredericia. Apple har allerede et center på vej i Kassø ved Aabenraa. Google har også købt en grund i Kassø ved Aabenraa for at opføre et datacenter. Selskabet har desuden købt en grund uden for Fredericia til et datacenter.

Om det er en af de tre nævnte it-giganter, der står bag et nyt center i Esbjerg er uvist.

Borgmesteren i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen (V), kan heller ikke komme det nærmere.

- Jeg kan bekræfte, at Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af en virksomhed, der ønsker at etablere sig i området, og som selv opkøber jorden. Vi er ved at udarbejde plangrundlaget, og det forventes på plads ved udgangen af 2018, siger han til Ritzau.

Den første etape af byggeriet ventes ifølge JydskeVestkysten at gå i gang i starten af 2019.

Jesper Frost Rasmussen tilføjer, at netop Esbjerg bliver et it-mæssigt knudepunkt for datatrafikken mellem USA og Nordeuropa i kraft af et nyt søkabel, der er under etablering.

