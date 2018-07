Esbjerg vil være vært for Tall Ships Races igen i 2022

Fire dages maritim folkefest i Esbjerg sluttede lørdag, men kommunen håber, at Esbjerg kan lægge havn til succesen igen om fire år.

De høje sejlskibe har kun lige forladt Esbjerg Havn efter fire dage med The Tall Ship Races, men Esbjerg drømmer allerede om at kunne gentage de fire dage med glade gæster og masser af maritime aktiviteter i 2022.

- Jeg kan ikke sige med sikkerhed, om vi bliver værter igen, men vi søger om at blive vært igen i 2022, siger Villy Grøn, der er eventchef i Esbjerg Kommune, til TV SYD.

Eventchef tror, drømmen er realistisk

Villy Grøn mener da heller ikke, det er helt urealistisk at få de mange sejlskibe til at lægge for anker i Esbjerg Havn igen.

- Jeg tror, vi har en rigtig god chance for at få vores ansøgning igennem. Dem, der har arrangementet, har været rigtig tilfredse. De har også sagt, at hvis vi ikke bliver valgt igen, så er det ikke, fordi de ser ned på det, vi har lavet her, siger Villy Grøn.

Rekordmange glade mennesker

Omkring en halv million mennesker har besøgt Esbjerg Havn de seneste dage. Det store arrangement har krævet masser af planlægning. Men succesen har været det store arbejde værd.

- Det er forløbet fantastisk. Solen har skinnet, og vi har aldrig før set så mange glade mennesker på en gang, som vi har i de dage, der er gået her, siger Villy Grøn.

De godt 60 skibe har nu sat kurs mod Esbjergs venskabsby Stavanger i Norge.

