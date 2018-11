Esbjergpiger vinder fornem pris

Foreningen Grønlandske Børn vandt lørdag Kronprinsparrets Sociale Pris og en halv million kroner. Et af projekterne, foreningen har, er pigegruppen Nuan i Esbjerg.

Marianne Kilime er stolt. Rigtig stolt. Lørdag aften vandt Foreningen for Grønlandske Børn Kronprinsparrets Social Pris og en halv million kroner – den forening er Marianne Kilime en del af.

I Esbjerg har hun pigegruppen Nuan, som er et fællesskab for grønlandske piger mellem 11 og 17 år. Her kan de komme og få en snak, skabe et netværk og få den ekstra støtte der skal til.

- Jeg er simpelthen så glad. Jeg skyndte mig at ringe til pigerne i går, fortæller Marianne Kilime.

Følelserne sidder uden på tøjet dagen derpå. Så meget at stemmen flere gange knækker, og tårene triller, før hun kan forklare, hvad prisen betyder for hende.

- Det er så stærkt. Og motiverende. Det er en anerkendelse af os – at vi bliver set og hørt. Det betyder noget for børnene og familierne, siger børne- og familievejlederen, der selv er fra Grønland, til TV SYD.

Piger bliver en del af et fællesskab

En af de piger, der kommer i fællesskabet er 14-årige Nukaaka Jørgensen. Hun kom til Danmark for nu år siden, og hun er lykkelig for, at foreningen har vundet.

- Forening Grønlandske Børn betyder meget for mig, fordi de har hjulpet mig og mange andre grønlandske børn med mange ting og problemer. Så jeg er så taknemmelig for, at vi har vundet, siger Nukaaka Jørgensen.

Pigegruppen mødes nogle gange om måneden, men det er ikke kun her, de har gavn af hinanden. Marianne Kilime fortæller, om en episode hvor en af pigerne blev mødt med fordomme og tilråb fra en flok drenge. Her ringede pigerne til Marianne, som kunne hjælpe dem og tale med dem om episoden. Og bare det – at de er sammen om den samme kultur hjælper, fortæller Nukaaka Jørgensen.

- Jeg elsker, når man er sammen med andre grønlændere, og hvor man bare taler sammen om problemerne. Så ved man, at man ikke er den eneste, som har problemer, siger hun.

Kronprinsparrets Priser: Kronprinsparrets Priser gives til ekstraordinære indsatser inden for kultur og socialt arbejde. Der er tre kategorier:

Kronprinsparrets Priser blev indstiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til Kronprinsparret. Hvert år udpeger Kronprinsparret prismodtagerne efter indstilling fra to rådgivende komitéer med ekspertise inden for henholdsvis kultur og socialt arbejde.

Priserne er Kronprinsparrets Kulturpris på 500.000 kr., Kronprinsparrets Sociale Pris på 500.000 kr. og Kronprinsparrets Stjernedryspriser á 100.000 kr. Kilde: Kongehuset

- Vær stolt af den du er

Marianne Kilime fortæller, at pigerne og hende selv kan møde mange fordomme. Især en episode har gjort indtryk. Hun havde arrangeret en tur for en hel bus af grønlandske familier og børn. Da de så går en tur alle sammen, udbryder en forbipasserende:

- Jamen hvad sker der lige her? Er der gratis guldøl?

Det var en barsk oplevelse for både børn og voksne, og så gør det ondt, fortæller hun. De samme oplevelser møder pigerne også, og det kan få stor betydning.

- De vil jo gerne være en del af samfundet og flokken og have nogle drømme, men det kan virke svært, fordi man lige skal have styr på: hvem er jeg, og hvad er mine værdier?, siger Marianne Kilime.

Netop det taler de meget om i pigegruppen, og fra vejlederen kommer også et par gode råd til andre med to kulturer:

-Vær stolt af den du er, og hvor du kommer fra. Der er to sider af dig, du kan bruge. Det er en gave og hold fast i dig selv, siger hun.