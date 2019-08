Esbjergs busser skal køre på el og kun el

Busserne i Esbjerg skal køre på el, og det kan kun gå for langsomt. En Mercedes bus kom forbi i dag.

- Det var en helt anden oplevelse, fortæller Henning Ravn, bestyrelseformand i Sydtrafik. Han fortsætter:

- Der er ingen røg, og der er ingen støj. Det kommer folk tilgode, der bor ved stoppestederne.

Men indtil nu har rækkeviden af batterier været en hæmsko.

Busserne kan simpelthed ikke nå så langt, som vi skal i bybusdrift uden at blive ladet op, siger Lars Berg, adm. dir., Sydtrafik

- Vi sætter vores lid til udviklingen indenfor batterier, fortæller Henning Ravn. Der er det jo gået rigtigt godt det sidste par år.

Elbussen kørte linie 16s rute klokken 11.33 fra busterminalen, så almindelige dødelige også kunne prøve elleren.

Bybussen var stillet til rådighed af Mercedes. Næste gang, bybusserne i Esbjerg skal i udbud er 2021, og byråddet tæller nu på knapper for at finde ud af, hvor meget el, de skal forlange af de næste bybus, skal bruge.

Målet er 100 procent, men da området er i bestandig forandring, har kommunen sikret sig, at de igangværende kontrakter kan forlænges med et år eller to.