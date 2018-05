Et øjebliks uopmærksomhed sendte Magnus i koma

Magnus Paust kunne være blevet en del af en rigtig trist statistik. Men han klarede den og kommer nu med en opfordring til både cyklister og bilister.

To ud af tre ulykker med cyklister sker i vejkryds ifølge Rådet for Sikker Trafik. I 2017 blev 26 cyklister dræbt ved ulykker i trafikken.

Magnus Paust fra Vojens var tæt på at blive en del af statistikken under en cykeltur i 2012.

Han skulle have set fodbold med nogle venner, men da han skulle krydse en vej gik det galt. Han blev ramt af en bilist. Et øjebliks uopmærksomhed ændrede den dengang 14-årige drengs liv på et splitsekund.

Han lå en måned i koma, og blev bagefter opereret i hovedet fire gange, det så ikke godt ud.

- Jeg kunne ikke snakke eller spise og måtte starte forfra som 14-15-årig, fortæller han.

Familien frygtede det værste efter ulykken.

- Til at starte håbede vi jo bare, at vi fik en grøntsag hjem, siger Magnus' fra, Kim Paust.

Magnus blev ikke en grøntsag, det gik heldigvis meget bedre. Efter en masse genoptræning er den i dag 20-årige unge mand kommet sig nogenlunde over ulykken.

Han har dog stadig lidt lammelser i den ene side, og han skal huske at hvile sig. Det lille uopmærksomme øjeblik for snart seks år siden vil altid blive husket.

Magnus Paust ved, at han har kæmpet sig tilbage og samtidig været heldig, derfor har han også en bøn om at cyklister og bilister er ekstra opmærksomme i trafikken.

- Mit råd er nok bare, at man skal huske at stoppe op, når man kommer til et kryds, tage høretelefonerne ud af ørerne og så lige kigge til venstre og højre.

Brug to sekunder mere - på at orientere dig i krydset, lyder det i en aktuel kampagne fra Rådet for Sikker Trafik. Den henvender sig både til bilister og cyklister.

Herunder kan du se hele indslaget med Magnus Paust. Her indgår private billeder fra indlæggelsen.