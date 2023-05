Nu står Line i spidsen for Danmarks tredjestørste festival

Derudover er der omkring 5.000 frivillige og ansatte, der sammen får Jelling Musikfestival til at fungere.

En afslappet festival

Der kommer cirka 35.000 besøgende festivalgæster, der over fire dage kan opleve både dansk og internationalt musik.

- Vi drømmer om, at vi er en festival, der samler en masse mennesker, men med sænkede skuldre. At vi er et sted, hvor mange oplever at have hygget sig, slappet af og grint, og at vi ikke er et sted, hvor man skal præstere noget, eller være noget man ikke er, siger Line Mosfelt.