Få overblikket: Det mener partierne om EU's klimapolitik

Klimaforandringerne skal bekæmpes i fællesskab, mener Det Konservative Folkeparti.

Partiet påpeger, at miljø- og klimaudfordringerne påvirker befolkningen på tværs af grænser, og at det derfor er åbenlyst at finde fælles løsninger, som landene ifølge Det Konservative Folkeparti stadig er velkomne til at gå videre end.

Partiets spidskandidat Pernille Weiss siger til TV SYD, at partiet støtter EU’s målsætninger for 2030 og 2050, men at partiet gerne så, at målsætningen om reduktion af drivhusgasser bliver hævet fra 40 til 55 procent.

Pernille Weiss siger også, at hun ikke har noget imod sanktioner, men at partiets fokus er på, hvordan landene kan samarbejde for at nå EU-målene.

Her nævner hun blandt andet CO2-budgetaftaler, der skal indeholde reduktionsmål for CO2-udledningen: En klimamærkningsordning, så man i EU kan se, hvor klimabelastende et produkt er.

Og så mener Pernille Weiss ligesom Mette Bock fra Liberal Alliance, at energiinfrastrukturen skal forbedres.

Kilder: Det Konservative Folkeparti og Pernille Weiss