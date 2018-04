Farlige træer skal fældes ved Jelling Højene

Lyden fra motorsave vil onsdag kunne høres på Monumentområdet ved Jelling Kirke, når en række gamle og farlige træer skal fældes og fjeres.

Når et stort løvtræ kommer godt op i årene, kan det blive til fare for folk, fordi træet kan tabe selv store grene i blæsevejr.

På Monumentområdet ved Jelling Kirke står der en del træer, som både er gamle og i dårlig stand. Derfor er det nødvendigt at beskære en række fredede og bevaringsværdige træer og at fælde nogle af de træer, der ikke er fredede for at undgå, at publikum kommer til skade.

De træer, der skal fældes, er otte ahorn og et kastanjetræ, som står bag Smededammen umiddelbart sydøst for Gorms Høj. De vil blive erstattet af nye træer på et senere tidspunkt. Når træerne er fældet, sås der græs på arealet.

- Vi har pligt til at sikre, at folk kan færdes uden sikkerhedsrisiko på Monumentområdet. Derfor bliver vi nødt til at tage det skridt nu at fælde en række træer. Men de vil altså senere blive erstattet af nye træer, forklarer landskabsarkitekt Lena Månson Vej & Park i Vejle Kommune.

Denn gamle blodbøg bag Smededammen i Jelling er bevaringsværdig. Eksperterne vurderer, at blodbøgen kan leve længe endnu, hvis træet beskæres, så kronen bliver mindre og rund. Foto: Vejle Kommune

Ud over de otte ahorn og kastanjetræet står der en halvcirkel af fredede lindetræer ved foden af Gorms Høj. Træerne her er vurderet i fin stand, men skal beskæres nu og fremover for vanris (smågrene og skud) for at forlænge træernes levetid.

Beskæringen af de bevaringsværdige og fredede træer finder sted i uge 24 og 25, men kan blive forsinket, hvis vejret driller.