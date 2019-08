Tjæreborg samler 373,7 kilo affald: Fejrer det med pølser

SuperBrugsen i Tjæreborg havde i dag arrangeret en affaldsindsamling, og det meste af byen deltog.

Søndag var de fleste af indbyggerne i Tjæreborg samlet om ét fælles projekt: At samle skrald. På byens lokale Facebook-gruppe havde der været snak om, at der lå skrald flere steder i byen, og at nogen burde gøre noget. Og denne ”nogen” endte så med at blive det meste af byen. To ansatte fra den lokale SuperBrugs tog teten og arrangerede en dag med affaldsindsamling og grillpølser, mens det meste af byen kom for at samle skrald.

- Vi vil gerne signalere, at vi vil have en ren by. Vi gør det for vores skyld, men også for vores efterkommere, for det er super vigtigt, at vi holder vores jord ren. Så det er vildt godt, at vi har fået hele byen med, det er jeg meget stolt over, siger Carina Blicher, der har stået for at arrangere affaldsindsamlingen.

Efter dagens affaldsindsamling blev skraldet vejet. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Stolt arrangør

Tjæreborggenserne mødtes alle efter affaldssamlingen ved SuperBrugsen, hvor det indsamlede skrald blev vejet. Bagefter var der grillmad, præmier og highfives. I alt blev der samlet 373,7 kilo affald ind fra Tjæreborgs gader og natur.

- Jeg synes egentlig ikke, at her er meget beskidt i Tjæreborg, men når man nu ser på, hvad der er kommet ind af affald, så er det jo helt vildt. Nu er der i hvert fald ikke beskidt mere, griner Carina Blicher.