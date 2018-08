Finn smed 496 ting ud på en måned: Her er fem ting, jeg har lært

TV SYDs vestkystreporter Finn Grahndin gør status efter et eksperiment, hvor han hver dag hele juli har ryddet op i sit hjem - og smidt ud.

Smid 496 ting fra dit hjem ud på en måned. En ting den første dag, to på dag to, tre den tredje dag og så videre.

Den udfordring tog jeg op i begyndelsen af juli, og hver uge har jeg skrevet dagbog på tvsyd.dk om mine oplevelser.

Udfordringen kommer fra by-forsamlingshuset X-perimentet i Esbjerg og hedder ’31 Days Declutter Challenge’. Tanken er, at man får mere plads og overskud i hverdagen ved at give slip på ting, man ikke længere bruger. Desuden støtter man en god sag, for tingene skal gives til genbrug.

Nu er eksperimentet slut, og jeg har ikke kun få ryddet op i mit hjem, jeg har også lært noget. Herunder kan du se hvad.

1: Ting kan rumme følelser Nogle ting er ikke bare ligegyldige ting. De kan rumme store og dybe følelser. Kærlighed.



I en skuffe finder jeg to parykker. Båret af min afdøde hustru (I ved, hende studieværten på TV SYD, Kirsten Grahndin). Hun døde af kræft. Da hun tabte sit røde hår, sagde hun: "Så er det da nu, jeg kan springe ud som ægte blondine".



Hvad jeg skal med parykkerne? Svaret svæver i vinden. Som svunden kærlighed.

2: Færre ting er lig med mere værdi Jo mere man har, desto mindre værdi har tingene. Jo færre ting, desto mere værdi har de ting, der klarede prøven: Skal - skal ikke smides ud.



Det lyder banalt og helt ærligt lidt “frelst”. Men følelsen er ægte nok. Du skulle tage og prøve det.

3: Det føles godt “Du føler en lettelse ved at rydde op og smide ud”. Det blev jeg fortalt, da jeg begyndte på det her. Jaja, tænkte jeg for mig selv. Tror nok mine øjne rullede lidt rundt og tanken “sludder” for forbi.



Men hold op. Det er rigtigt. Følelsen er stærk - næsten fysisk. Simple living hedder det vist på nudansk. Nogle går virkelig ind til benet og lever for eksempel kun med 1.000 ting. En overskrift på tv2.dk siger: '27-årig har alle sine ting i en rygsæk'.



Min version er vist mest et nu-er-det-ikke-helt-så-kompliceret-mere-agtigt.

4: Det smitter at smide ud Oprydning og udsmidning smitter. I hvert fald har jeg fået utrolig mange “Hej Finn, får du smidt noget ud?” og “hvad har du smidt ud i dag?”. Venner, familie, kollegaer har været sjældent nysgerrige.



Projektet rammer åbenbart noget i os alle. Måske et spørgsmålstegn ved den måde vi lever på?



Jens skriver på Facebook til mig: “Jeg er blevet så inspireret af det, du gør, så nu går jeg også i gang.” Godt gået Jens.