Fire skal i grundlovsforhør efter bande-sammenstød

Fire unge mænd skal onsdag eftermiddag i grundlovsforhør, efter at de tirsdag eftermiddag var en del af et bande-relateret sammenstød på åben gade i Esbjerg.

Grundlovsforhøret finder sted klokken 13 ved Retten i Esbjerg, hvor den konkrete sigtelse også vil blive oplyst.

Anklagemyndigheden ønsker dørene lukket ved grundlovsforhøret, og på den baggrund har politiet i øjeblikket ikke yderligere oplysninger, fremgår det af en pressemeddelelse om grundlovsforhøret.

De fire blev anholdt ganske kort tid efter en voldsom episode, der udspandt sig kort efter klokken 15 i krydset Spangsbjerg Møllevej og Degnevej i Esbjerg.

Her holdt en sort Mercedes med to medlemmer fra den ene gruppe for rødt lys. Bagfra kom en bordeux-farvet Audi med fire medlemmer fra den anden gruppe, som sprang ud af bilen og med køller overfaldt de to i bilen foran, oplyste vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag eftermiddag til TV SYD.

Gruppen fra den røde Audi stak af, men nåede dog ikke langt, da Audien hurtigt blev observeret og standset af en patruljebil.