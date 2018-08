Fiskene dør i Filsø

Varmen har medført iltmangel i halvdelen af Jyllands næststørste sø Filsø, og det er iltmangelen, der har slået rigtigt mange fisk ihjel.

Tre dage med iltsvind er gået hårdt ud over fiskene i Filsø, Jyllands næststørste sø, mellem Oksbøl og Nr.Nebel, skriver Ritzau i dag

I 400 hektar af den i alt 915 hektar store vestjyske sø er fiskelivet dødt. Filsø blev ellers genoprettet og nyindviet i 2012 efter at have været mere eller mindre tørlagt siden 1851. Genetableringen skete for at skabe leveområder for trækfugle, der passerer Danmark fra nord til syd. Men nu får de altså mindre at leve af.

Læs også Sjældne fugle i Filsø

Det har et hold forskere fra Københavns Universitet fundet ud af. Det er Aage V. Jensens Naturfond, som ejer Filsø.

- Vi fandt i denne uge flere end 1200 døde gedder langs bredderne af Filsø Søndersø. Men ikke kun de store rovfisk er bukket under, siger Theis Kragh, lektor ved Københavns Universitet ifølge naturfonden.

- Hele fiskebestanden af skaller, aborrer, brasen, suder, hork og ål i Filsø Søndersø er slået ihjel, siger Theis Kragh til Ritzau

- Hvad angår fiskelivet, er området tilbage ved nul, fortsætter han.

Læs også Folk strømmede til Filsø for at smage lækkerier

Læs også Filsøs unikke natur kan snart opleves fra cirkelformet bro