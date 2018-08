Fjord-kunst går verden rundt

Årets Floating Art-udstilling får skribenter i hele verden til at gribe pennen, da et værk udstiller Le Corbusiers Villa Savoye som en synkende skude.

Når man skuer ud over Vejle Fjord, hvor Olafur Eliassons nye byggeri Fjordenhus knejser sammen med Bølgen, så rammer øjet i denne tid også et synkende hus i det fjerne. Som den yderste spids af årets 10 værker til udstillingen Floating Art ligger nemlig værket ‘Flooded Modernity’, der har fået verdens øjne til at rette sig mod Vejle.

I den seneste uge er omtalen af det danske kunstværk eksploderet, og kunst- og arkitekturmagasiner i blandt andet England, Rusland, Italien, Holland og Kina har anmeldt, omtalt, debatteret og vist billeder fra Vejle Fjord.

Vejle Kunstmuseum er begejstrede over den opmærksomhed, værket får, og fra en tilfreds Ove Sørensen, der er museumschef for VejleMuseerne lyder det:

- Det er overvældende med opmærksomheden, men den unikke kobling mellem kunst og arkitektur i årets Floating Art har afgjort internationalt format, og vi er rigtig glade for, at vi som kunstmuseum bidrager til den internationale opmærksomhed, som havnefronten i Vejle allerede har fået, og som helt givet bare vil blive større og større i fremtiden.

En skarp kommentar

Flere af de internationale kunst- og arkitekturmagasiner giver deres læsere mulighed for digitalt at kommentere artiklen om Floating Art, og der er delte meninger om for eksempel anstændigheden i at lade selveste Le Corbusiers mest ikoniske byggerier fra 1929 gå på grund.

Kunstneren bag værket, Asmund Havsteen-Mikkelsen fortæller, at værket ikke er tænkt som en provokation, men snarere som en melankolsk iagttagelse af et sammenbrud af den borgerlige offentlighed. Den skarpe kommentar på samfundet går igen blandt flere af værkerne i årets Floating Art.

'Flooded Modernity' Flooded Modernity er en 1:1 model af hjørnet af Le Corbusiers ‘Villa Savoye’ fra 1929.

Størrelse: 15x6x10m.

Vægt: 5000 kg.

Materialer: Træ, styropor, maling og plexiglas.

Det tog otte dage at bygge skulpturen.

- Man kan sige, at værkerne i den grad arbejder med problemerne lige nu: Klimaet, vandstanden på kloden, bæredygtighed og politiske og historiske begivenheder. Samtidig er udstillingen plantet i et folkeligt rum, som havnen og fjorden udgør. Kombinationen af de lokale rammer og det internationale fokus med både kunst og arkitektur taler til mange, oplever vi", siger Pernille Rom Bruun fra Vejle Kunstmuseum, der er kurator på årets Floating Art udstilling.

Vejle Kunstmuseum præsenterer Floating Art for tredje år i træk. Det er gratis at opleve udstillingen, der varer indtil 2. september. Værkerne fordeler sig på strækningen mellem Vejle Lystbådehavn og Skyttehushaven.