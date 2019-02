Flere ambulancer og akutbiler skal på hjul

Alle partierne i det syddanske regionsråd har tirsdag indgået aftale om at sende flere ambulancer og akutbiler på hjul i de tyndt befolkede områder.

Politikerne i Region Syddanmark vil bruge 9 millioner kroner mere om året på ambulancer og akutbiler.

Aftalen, som alle 41 medlemer af regionsrådet står bag betyder, at Tinglev får en ny akutbil, og der kommer en ambulancestation i Kruså-Padborgområdet. Holsted får ambulancedækning døgnet rundt, og der bliver stationeret en akutbil i Agerbæk. Ølgod skal dækkes med en ambulance året rundt, og der kommer en akutbil i sommerferieperioden i Nørre Nebel.

Vi opruster med ambulancer og akutbiler en række steder, hvor der hidtil har været længere responstider end i mere tæt befolkede områder. Stephanie Lose, regionsrådsformand, (V).

Som en del af forliget om Region Syddanmarks budget for 2019 aftalte parterne at styrke den præhospitale indsats i regionen på baggrund af en præhospital analyse.

Bag aftalen står Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

Maksimalt 15 minutters ventetid er målet

Aftalen betyder, at der fremover er fastsat et fælles mål i hele Region Syddanmark om, at minimum 95 procent af alle udrykningskørsler skal være fremme inden for 15 minutter.

Aftalen betyder også, at regionen vil have fokus på andet end responstider i arbejdet med at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på det præhospitale område. Regionen vil også undersøge nogle af de konkrete tiltag, som andre regioner har udviklet, for at vurdere, om de med fordel kan bruges her i regionen.

Efter planen bliver aftalen formelt vedtaget i Region Syddanmarks forretningsudvalg og regionsråd i løbet af marts måned.

