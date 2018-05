Flere blinde får aldrig en uddannelse og havner i arbejdsløshed

Under fire ud af ti unge blinde gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Det sker selvom digitalisering skaber nye muligheder for blinde og svagtseende. Konsekvensen er, at flere er helt udenfor beskæftigelse.

Blinde og stærkt svagtseende har fået endnu sværere ved at deltage i samfundslivet end tidligere. Det viser en rapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Især når det gælder uddannelse, viser tallene, at der nu er færre blinde, der får en uddannelse end tidligere. Mere end hver fjerde har på et tidspunkt droppet en uddannelse, fordi handicappet har gjort det for svært at gennemføre.

I 2009 havde 52 procent i alderen fra 30-35 år en kompetencegivende uddannelse. De seneste tal viser, at det nu kun gælder for 38 procent.

Den manglende uddannelse hos mange blinde betyder, at der er færre, der er i ordinær beskæftigelse. 45 procent af de blinde, der ikke har andre handicaps, er ifølge undersøgelsen helt uden et arbejde.

Udviklingen indenfor ny teknologi har ellers skabt nye muligheder for, at blinde kan fungere bedre i samfundet. Men på trods af det har hver femte blind fortsat svært ved at finde informationer på f.eks. offentlige hjemmesider.

Der er ikke nogen central opgørelse over hvor mange blinde, der er i Danmark, men der er 8000 blinde og stærkt svagtseende, der er medlem af Dansk Blindesamfund. Heraf er de 5.500 over 67 år.