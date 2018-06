Flere danskere skal holde ferie i Sønderjylland

Det går rigtig godt med at få fat på de udenlandske turister i Sønderjylland. Men det kniber med at få fat på danskerne. Det skal en ny kampagne på Rådhuspladsen i København gøre noget ved.

Der er rigtig mange penge i turismen. Derfor vil Turistorganisationen Destination Sønderjylland nu arbejde målrettet på, at få flere danskere til at leje sommerhuse og slå forteltet op i de fire sønderjyske kommuner.

Lørdag den 8. september bliver Rådhuspladsen forvandlet til et lille udgave af Sønderjylland, hvor bl.a. turisterhvervet vil gøre reklame for ferie syd for Kongeåen.

I Sønderjylland har branchen rigtig godt fat i de udenlanske turister. Sidste år var der 2.150.000 udenlandske overnatninger mod 1.752.510 danske.

Flere danske skal besøge de sønderjyske campingpladser. Foto: Hans Lausten, TV SYD