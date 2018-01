Flere millioner er på vej til støjskærme ved motorvej

Der er 7,7 millioner kroner på vej fra staten til støjskærme ved E45 ved et boligområde i Tapsøre nær Christiansfeld.

Det er ikke-brugte midler fra en aftale på skatteområdet, der nu forvandles til støjafskærmning langs de danske motorveje.

Det blev aftalt i sidste uge - i aften er pengene besluttet udmøntet bl.a. til en ny 300 meter lang og 4 meter høj støjskærm ved Tapsøre nær Christiansfeld.

- Støjbelastningen er kraftig for en gruppe boliger ved Tapsøre ud til den sønderjyske motorvej. Jeg er glad for at have kunnet bidrage til, at der nu er afsat midler til en støjskærm, som vil mindske støjen mærkbart. Projektet er forberedt og gennemføres så hurtigt, som det er praktisk muligt, oplyser Jesper Petersen, (S), folketingsmedlem valgt i Haderslevkredsen og skatteordfører for Socialdemokratiet, til TV SYD.

Tirsdag oplyste Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at der var fundet 4,6 millioner kroner til støjskærme ved Taulov.

​I Bramdrupdam ved Kolding kan beboerne i 800 boliger i slutningen af april se arbejdet gå i gang med at bygge en cirka 1.800 meter lang støjskærm, der skal stå færdig til december.