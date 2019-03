Fredericia Teater får statsstøtte

Fredericia får 4,4 millioner kroner at lave teater for. Onsdag aften blev der indgået en bred politisk aftale om fordeling af penge til scenekunstområdet.

Onsdag aften blev der indgået en ny politisk scenekunstaftale, som giver et markant økonomisk løft til Fredericia Teater på 4,4 millioner kroner.

Det er simpelthen fantastisk og er en drøm, der endelig går i opfyldelse. Søren Møller, direktør, Fredericia Teater

Teatret skal sammen med Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater være regionale kraftcentre.

Samtidig omdannes de tre teatre fra egnsteatre og får egne bevillinger på finansloven i henhold til scenekunstloven § 5.

Det er en drøm, der går i opfyldelse for teaterdirketør Søren Møller. Foto: Nicolai Reinhold, TV SYD

- Jeg er selvfølgelig fuldstændig på toppen over, at vi er kommet på finansloven. Det har været et langt sejt træk, og det er mange års arbejde, der nu kulminerer, siger teaterdirektør Søren Møller til TV SYD.

Fredericia Teater overgår til den nye ordning 1. januar 2020. Og ifølge Søren Møller får det afgørende betydning for teatrets fremtid og udvikling:

- Vi tager en kæmpe chance, hver gang vi producerer en stor forestilling, og i dag er teateret en kæmpe stor arbejdsplads også, og vi sælger flere hundredetusinde billetter hvert år, så nu er vi sikre på, at vi kan fortsætte.

Kulturminister Mette Bock, (LA), siger om aftalen, at hun er glad for, at de tre teatre tilsammen får et varigt økonomisk løft på 10,5 millioner kroner:

- Med de tre teatre skaber vi nogle nye regionale kraftcentre i Danmark, som forhåbentligt kan give os alle sammen nogle helt fantastiske oplevelser og inspirere andre teatre.