FOA forbereder sig til konflikt

Hvis den varslede lockout træder i kraft, så er FOA i Sønderborg klar til kamp.

Kommunernes Landsforening har onsdag eftermiddag varslet lockout, og op til 540.000 offentligt ansatte risikerer at blive en del af den her konflikt. En pressemeddelelse fra KL afslører, at der er tale om en bred lockout, hvor blandt andet alle børneinstitutioner og skoler vil blive ramt.

Når man indbetaler til en strejkekasse hver måned, og man så kommer i den situation, vi er i nu. Så er vi selvfølgelig også villige til at bruge de penge. Det er klart. Gitte Nielsen, formand, pædagogisk sektor, FOA, Sønderborg

Selvom der stadig er en måned til, at konflikten først kan bryde ud, så er der travlt på de syd- og sønderjyske fagforeningskontorer. Særligt efter dagens trussel.

Hos FOA i Sønderborg er man ved at forberede sig til den varslede lockout.

- Vi er i gang, og vi skal have nedsat et aktivitetsudvalg her i morgen, og så beslutter vi, hvordan det skal se ud. Og så er vi klar 4. april med at lave aktiviteter rundt omkring, siger Gitte Nielsen, der er formand for den pædagogiske sektor ved FOA i Sønderborg.

De røde hænder fra en tidligere lockout ligger klar, og det samme gør drejebogen for de næste par uger.

Skulle strejken blive en realitet, så er de hos FOA klar til at kæmpe den nødvendige kamp.

Klar til kamp

Selvom forberedelserne er i fuld gang, så håber de hos FOA ikke, at varslen bliver virkelig.

Vi er villige til at stå fast, komme i snak og få forhandlet det her. Men hvis ikke de kan det, bliver vi nødt til at bruge de midler vi har og strejke. Gitte Nielsen, pædagogisk sektor, FOA, Sønderborg

- Hvis de lockouter, så synes jeg, at det er brutalt, siger Gitte Nielsen.

Lockouten vil få store konsekvenser for mange. Den vil betyde, at de ansatte vil blive sendt hjem af deres arbejdsgiver uden løn. Lockouten omfatter langt flere, end de ansattes varslede strejke og kan indledes 10. april - seks dage efter de ansattes varslede strejke.

