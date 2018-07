Fodboldfest på storskærm: Her kan du se Danmarks kamp

Der er gode muligheder for at se aftenens ottendedelsfinale i VM i fodbold på en storskærm. Flere steder i Syd- og Sønderjylland inviterer til fodboldfest.

Frem med klaphatten og den rød-hvide spillertrøje. I aften er det knald eller fald, når Danmark spiller ottendedelsfinale mod Kroatien.

Kampene kan ses på storskærm her:

Ringriderpladsen i Aabenraa

Ringriderkomiteen har sørget for at, der bliver sat storskærm op i Opvisningsgalgen. Optakten til kampen kan også følges.

Torvet i Esbjerg

DBU fejrer fodboldens dag i centrum af byen. Fra klokken 10.00-15.00 er der masser af sjove aktiviteter og konkurrencer. Og så vises der fodbold på storskærm fra kl. 16.00, hvor Rusland spiller mod Spanien og igen klokken 20.00, hvor Danmark møder Kroatien.

Rådhuspladsen i Fredericia

En 28 kvm storskræm er trækplaster, og her er der mulighed for at se alle kampe - men flest bliver der nok kl. 20.00, når Danmarks kamp fløjtes i gang. Der er mulighed for at købe mad og drikke i boder på pladsen.

Gravene i Haderslev

Haderslev Butikker har skaffet sponsorer til at fortsætte med storskærmsarrangement efter Danmark spillede sig videre fra gruppespillet. Der er optakt fra klokken 16.00.

Juelsmindes største havefest

I parken overfor Hotel Juelsminde Strand skal byens nye storskærm igen i brug. Der er optakt fra kl. 18.00. Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer, men på pladsen er der både fadøl, sodavand, ginbar, champagnebar og grillmad.

Akseltorv i Kolding

Gratis entre når der vises fodbold foran rådhuset. Restauratørerne på Akseltorv står klar med servering af mad og drikke. Medbring tæppe eller stole.

Bio i Rødding

Film skal ses i biografen, men i aften er det muligt at se bold i bio – med god lyd og bløde sæder. Du skal ikke bestille pladser, men der er sæder til de første 130.

Mariaparken i Vejle

Gratis adgang for publikum og der er mulighed for at købe mad og drikke. Optakt fra kl. 19.00.

Har vi overset et storskærmsarrangement, så send os en mail på tvsyd@tvsyd.dk