Fødevareerhvervet vil have bedre og flere veje

Trængsel på vejene koster ifølge Landbrug & Fødevarer fødevareerhvervet næsten en kvart mia. kr. hvert år. Nu beder erhvervet om flere og bedre veje.

Spildtid er en vækstdræber – og hvert år spilder chauffører i fødevarebranchen 400.000 timer på de danske veje.

Budskabet kommer fra organisationen Landbrug & Fødevarer, som i dag – for første gang nogen sinde – udsender et transportpolitisk udspil.

Udspillet præsenteres mandag for transportminister Ole Birk Olesen, (LA), på Arla Foods transportcenter i Taulov.

Der er brug for et gearskifte i den danske transportpolitik. Både bilister og virksomheder spilder hvert år tusindvis af timer i trafikken på grund af kø og trængsel, og det ser desværre kun ud til at blive værre. Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer peger på, at der er et påtrængende behov for investeringer i dansk infrastruktur.

Ifølge udspillet ”En ny vej frem for fødevareklyngen” viser beregninger fra Transportministeriets ekspertgruppe for mobilitet, at trængselstiden – det vil sige de perioder, hvor der er tæt trafik på vejene – vil stige med 66 procent frem mod år 2030. Det vil ifølge Landbrug & Fødevarer få fødevareerhvervenes omkostninger til ”spildtid” på vejene til at stige til 400 millioner kroner om året.

Fremskrivningen får direktøren i Landbrug & Fødevarer til at konstatere, at ”der er brug for et gearskifte i den danske transportpolitik”, og det transportpolitiske udspil indeholder da også en lang række konkrete anbefalinger til tiltag, der kan mindske erhvervets tidsspilde på vejene.

Motorvej er værste synder

Landbrug & Fødevarer peger i sit udspil blandet andet på E45 – Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej mellem Randers og Haderslev – som nogle af de største flaskehalse i trafikken. Derfor står etableringen af en midtjysk motorvejskorridor højt på ønskesedlen, og det samme gør en udvidelse af E45. På listen står også ønsker om en Femern Bælt-forbindelse og en fast forbindelse over Kattegat. Begge forbindelser vil kunne aflaste det eksisterende vejnet.

Det er dog ikke kun de statslige veje, der skal investeres i ifølge Landbrug & Fødevarer.

Kommunerne skal også til lommerne og finde penge til at forbedre det kommunale vejnet. Fødevareerhvervene beder om bredere veje og stærkere belægninger og vejkanter, så lastbiler bedre kan komme frem på de mindre veje.

Det er cirka hver fjerde lastbil på de danske veje, der kører med varer for virksomhederne i fødevareklyngen.