Første brag på Slagmarken

Superstjernerne fra Bon Jovi kunne i dag indvie en ny, dansk musikscene. Slagmarken hedder den, og den ligger i Sønderborg.

Fyraftenstrafikken var ekstra træg i dag, da 25.000 koncertgæster skulle ind til koncert på Sønderborgs nye trækplaster, Slagmarken. Gæsterne kom fra hele landet for at høre stjernerne. En del har været her flere dage.

- Vi er klar, når der igen kommer koncerter til Sønderborg, så kommer der mange mennesker til byen. Det er fedt, siger formanden for Sønderborg Handel Rikke Torré.

Carl Hansen kommer hele vejen fra Oslo for at høre Bon Jovi.

- Vi har da brugt nogle tusind her i Sønderborg, siger han på sit syngende modersmål.

Og de handlende har da også slået til. Vinspecialisten har Bon Jovi vin, ja, det findes, men sent på eftermiddagen var der sølle to flasker tilbage. Skoringen har har tilbud på gummistøvler.

- Vi har 20 procent Bon Jovi rabat på gummistøvler, og vi har solgt rigtigt mange. Det er især folk, der kommer langvejs fra, der måske har glemt at tage støvler med, fortæller Søren Andreas Schmidt fra Skoringen.

Butikkerne håber på, at aftenens koncert bliver en succes.

- Det kunne jo åbne op for mange flere koncerter, det er jo det, vi håber på, siger Rikke Torré, formand for Sønderborg Handel.

En koncertgæst, som TV SYD talte med, vurderer, at alt det praktiske omkring koncerten er forløbet så tilpas fornuftigt, at der bare skal enkelte småjusteringer til, for at det bliver rigtigt godt.