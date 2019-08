Så du det: Folkemusiker gav koncert i TV SYD

Om kort tid starter Tønder Festivalen. Torsdag kiggede en af artisterne forbi TV SYD for at tale om festivalen - og give et nummer i studiet. Se det her.

Nu spiller musikken snart i Tønder. For om mindre end en uge begynder den fire dage lange festival, der kommer til at byde på masser af musik og fest i Tønder. Det er 45. gang, at Tønder Festival bliver afholdt. Nogen tror, at det bare er gamle mænd med banjoer på en græsmark, men det er det slet ikke. Laura Mo, musiker I den forbindelse gæstede folkemusikeren Laura Mo torsdag TV SYD for at tale om den unikke festival. Hun er ambassadør for Tønder Festival og tager rundt på gymnasier for at fortælle om den festival, som hun holder så meget af. - Jeg leverer musikken, mens nogle unge mennesker frivillige fra Tønder Festival fortæller om festivalen. Nogen tror, at det bare er gamle mænd med banjoer på en græsmark, men det er det slet ikke. Det er mere end det. Det er det budskab, vi gerne vil ud med, siger Laura Mo. Og da Laura Mo var færdig med at blive interviewet af Søren Vesterby, gav hun et lille nummer i studiet. Se det øverst i artiklen. Hvis du vil læse mere om Tønder Festival og se det fulde program, så kan du læse mere her. Tønder Festival: • Tønder Festival har eksisteret siden 1974 og er en af Nordeuropas største og vigtigste internationale festivaler for folk- og rootsmusik. • Festivalen finder sted hvert år i den sidste weekend i august. • Festivalpladsen ligger tæt på centrum i Tønder by og har ni scener lige fra den store Open Air Scene til det lille jamtelt. • Tønder Festival organiseres af Tønder Festival Fond og Tønder Festival Forening. • Festivalen har fem fuldtidsansatte og én halvtidsansat på kontoret og i musikbookingen og flere end 2.600 frivillige medarbejdere og hjælpere – heraf en ledergruppe på cirka 150 personer. • Tønder Festivals Venner Aps driver spillestedet Hagge’s Musik Pub. • H. K. H. Prinsesse Marie er protektor for Tønder Festival. Kilde: Tønder Festival