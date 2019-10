Folketinget har taget hul på et nyt arbejdsår

For nogle er det første gang. For andre mere garvede er den en begivenhed, de har deltaget i før. Fælles er, at dagen i dag betyder, at arbejdet for alvor er skudt i gang for medlemmerne af Folketinget.

Den første tirsdag i oktober er altid en helt særlig dag for vores folkevalgte politikere. Dagen er tilegnet Folketingets åbning, og i år er ingen undtagelse. Den 1. oktober er Folketinget igen samlet, og et nyt folketingsår skydes i gang. Dagen følger et traditionsrigt og nøje planlagt program. Klokken 10 begyndte åbningen med en gudstjeneste for medlemmerne af Folketinget. Som et alternativ havde Humanistisk Samfund arrangeret en ikkereligiøs markering af åbningen. Det var anden gang, arrangementet afholdes, og medlemmer fra Enhedslisten, Alternativet og SF deltog. Læs også Det store overblik: Her er kandidaterne, der er valgt ind i TV SYDs område Mette Frederiksens første åbningstale - Genforeningen blev nævnt Klokken 12 holdt statsministeren sin åbningstale for hele salen og medlemmer af kongehuset. Dronning Margrethe deltog første gang i 1958, og både kronprins Frederik og prins Joachim har deltaget, siden de fyldte 18 år. I år deltager dronning Margrethe, kronprinsparret samt prinsesse Benedikte. Da folketingsvalget tilbage i juni bød på et skift fra blå til rød blok, vil det altså være Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, der skal holde sin første åbningstale som statsminister. I sin tale nævnte Mette Frederiksen to markante mærkedage i dansk historie, som bliver markeret i 2020. Den ene er 75-året for Danmarks befrielse, og den anden er 100-året for Genforeningen, læs her, hvad der blev sagt i den forbindelse. Læs også Genforeningen fik sit eget afsnit i statsministerens åbningstale Folketingets åbningstale: * Åbningstalen tager nogle gange udgangspunkt i det lovkatalog, som regeringen også lægger frem på åbningsdagen. * Lovkataloget fortæller, hvilke love regeringen agter at fremsætte i det kommende folketingsår. * Åbningstalen bliver ikke debatteret på åbningsdagen. Den er til debat om torsdagen i åbningsugen. Dette er en af årets store debatter. Folketingsmedlemmerne tager en lang diskussion om aktuelle politiske sager og får markeret deres mærkesager. Kilde: Ritzau og Folketinget Se mere 24 lokale medlemmer - fem er debutanter Fra TV SYDs område møder 24 politikere i dag ind på arbejde. For fem syd- og sønderjyske politikere er det dog første gang, at de prøver at indtage en af de 179 pladser i landets parlament. Det er: konservative Niels Flemming Hansen, venstremand Christoffer Aagard Melson, socialdemokratiske Anders Kronborg og Birgitte Vind og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund. Læs også Drømmer om mest mulig indflydelse: - Man siger ikke nej til Mette Frederiksen Læs også Ung Vejle-politiker debuterer i Folketinget: - Det bliver belønnet, hvis du gør dit arbejde ordentligt Du kan se en liste over alle 24 medlemmer nedenfor. Se alle de syd og sønderjyske politikere her: Pernille Vermund, Nye borgerlige

Niels Flemming Hansen, Det konservative Folkeparti

Karina Lorentzen Dehnhardt, Socialistisk Folkeparti

Henning Hyllested, Enhedslisten

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Marie Krarup, Dansk Folkeparti

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti

Hans Kristian Skibby, Dansk Folkeparti

Henrik Dahl, Liberal Alliance

Lotte Rod, Radikale Venstre

Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet

Jesper Pedersen, Socialdemokratiet

Troels Ravn, Socialdemokratiet

Anders Kronborg, Socialdemokratiet

Birgitte Vind, Socialdemokratiet

Christian Raabjerg Madsen, Socialdemokratiet

Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet

Ellen Trane Nørby, Venstre

Anni Matthiesen, Venstre

Hans Christian Schmidt, Venstre

Eva Kjer Hansen, Venstre

Christoffer Aagaard Melson, Venstre

Ulla Tørnes, Venstre

Troels Lund Poulsen, Venstre