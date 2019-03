Her er beviset: Foråret er kommet

Det lune vejr har fået den hvide anemone til at blomstre ekstra tidligt i år i Sønderborg.

De små hvide blade titter frem og blomstrer på den sydvendte, lille skråning i bøgeskoven Avnbølsned, der ligger 15 kilometer nord for Sønderborg. Hele syv anemoner har set dagens lys i statsskoven, og her står de og byder foråret velkommen.

Selvom marts måned siger forår, så er det altså meget sjældent, at de hvide anemoner allerede viser sig på det her tidspunkt af året.

Men det gør de i år.

Anemonerne stikker ikke bare op af jorden allerede nu. De er sådan set også fuldt udsprunget. Det er meget tidligt. Andreas Hermann, naturskolevejleder, Sønderborg

- Anemonerne stikker ikke bare op af jorden allerede nu. De er sådan set også fuldt udsprunget. Det er meget tidligt. Sidste år sprang de ud den 3. april, og det, syntes vi, var rigtig tidligt, fortæller Andreas Hermann, der er naturskolevejleder i Sønderborg.

Anemonerne mærker det milde vintervejr

I år er anemonerne sprunget ud en hel måned tidligere sammenlignet med sidste år, og det er takket være den vinter, som vi lige har haft.

- Det her flotte, flotte vintervejr, som det nu har været, og den dejlige solskin som vi har haft den seneste tid, har lokket anemonerne op af skovbunden. Det tyder på, at den her milde vinter har sat sit præg på vores natur, siger Andreas Hermann.

HVID ANEMONE Den hvide anemone er i familie med den blå og gule anemone.

Den blomstrer normalt fra april til maj.

Den vokser i skoven og bliver mellem syv og 25 centimeter høj.

Når det er fugtigt, lukker anemonens blomster sig og bøjer sig nedad. Kilde: www.naturporten.dk

Anemonerne plejer egentligt først at springe ud i midten af april. Det er ikke kun anemonen, der er mærket af den milde vinter og det relativt varme forårsvejr.

- Der er masser af fugle, der er gået i gang med at finde deres redekasser og deres ynglesteder for i år, og det er et tegn på, at det hele er startet lidt tidligere, end det plejer, fortæller Andreas Hermann og fortsætter:

- Det næste, vi skal spejde efter, er vores bøgetræ. Det kommer formentligt også lidt tidligere i år, men der går en måneds tid, inden den kommer, siger naturskolevejlederen.