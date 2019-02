Forening fyrer ansatte efter afsløring

Landboforening indstiller rådgivning og fyrer ansatte efter afsløring.

Nu får det konsekvenser, at Fælleslandboforeningen for Sydslesvig er blevet taget med fingrene i pengekassen. Foreningen stopper sin rådgivning og afskediger to landbrugsfaglige konsulenter og en kontormedarbejder, skriver Flensborg Avis.

Både Danmark og delstatsregeringen i Kiel har stoppet tilskud på henholdsvis 153.000 og 30.000 euro til foreningen, efter at en revisionsundersøgelse har afsløret bl.a. unormalt høje lønninger og nepotisme, da i hvert fald mindst et bestyrelsesmedlem har haft både sin kone og søn ansat for tilskudspengene. Desuden afslørede undersøgelsen, at stillinger ikke blev slået op, og der var ingen ansættelseskontrakter.

- Bestyrelsen har taget kritikken til efterretning, og har, om end vi i stort omfang finder den uberettiget, taget skridt til væsentlige ændringer, skriver bestyrelsen til foreningens medlemmer.

Foreningen har hvert år rådgivet ca. 150 landmænd i Sydslesvig.

Revisionsundersøgelsen afslørede, at ansatte i foreningen tog sig privat betalt for at yde rådgivning, selv om de var på arbejde for landboforeningen.

Fælleslandboforeningen for Sydslesvig har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 20. februar. Bestyrelsen sigter på at fortsætte med sit kulturelle arbejde.

