Forkæmpere for lokal togstation fik omsider politikere i tale

Når toget i fremtiden kører fra Vejle til Billund, så skal det stoppe i Gadbjerg. Det prøvede lokale borgere tirsdag at overbevise politikerne om.

Lige nu diskuterer politikerne tre forskellige togruter til Billund Lufthavn: En nordlig Jellingløsning, en sydlig Jellingløsning og en Gadbjergløsning.

De to første ruter går begge sydover - udenom Gadbjerg. De ruter kan politikerne i Vejle bedst lide, fordi de rejsende på Billundbanen vil komme hurtigere frem til Billund Lufthavn og Legoland i den ene ende og Vejle i den anden ende.

Disse tre linjeføringsforslag er i spil til den kommende Billundbane. Foto: Banedanmark

Den sidste togstrækning, Gadbjergløsningen, har både Gadbjerg Borgergruppe og Initiativgruppen Aast-Mørup-Gadbjerg kæmpet længe for. De har indsamlet mere end 600 underskrifter og kæmpet i to år for at få afvist de to andre strækninger. Derfor havde de tirsdag inviteret Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V), 2. viceborgmester Søren Peschardt (S) og repræsentanter fra teknisk forvaltning til dialogmøde ved banen.

- Jeg håber, I kan se idéen i det. Vi har masser af plads – også til parkeringspladser til pendlere, sagde formand for Gadbjerg Borgergruppe, Anders Jørgensen, til borgmesteren og de øvrige fremmødte.

Dialogmødet går forud for aftenens borgermøde i Jelling, hvor Billundbanens fordele og ulemper bliver diskuteret. I går mandag havde Banedanmark arrangeret et lignende borgermøde i Billund.

Togstrækningen i Gadbjergløsningen går fra Vejle over Jelling, videre op over Gadbjerg - inden den kører videre mod Billund. Der har tidligere været perron i Gadbjerg, så de fremmødte lyttede nysgerrigt til borgergruppernes argumenter.

- Det giver syn for sagen. Det er ikke noget, vi kommer i tanke om over et enkelt døgn, for det er et projekt, vi har arbejdet med gennem længere tid – og tænkt godt over, forklarede borgmester Jens Ejner Christensen.

Borgermødet i Jelling begynder klokken 19.00 – og selve høringen løber fra den 11. januar til den 11. marts 2018. Du kan læse mere om de tre linjeføringsforslag og høringsfasen på Banedanmarks hjemmeside.

