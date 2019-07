Lettet borgmester: Forlist kutter fjernes - forsikringsselskab betaler

Fiskekutteren på Fanø bliver nu fjernet. Forsikringsselskabet tager ansvaret, men kan hverken sætte pris eller tid på fjernelsen af skibsvraget

Den langstrakte sag om ansvaret for den forliste kutter på Fanø er nu løst.

Forsikringsselskabet Skibsforsikringen Frederikshavn har nu taget ansvaret for at fjerne skibsvraget, der har ligget syd for Rindby Strand siden januar.

- Nu venter vi på, at kommunen kommer med en tilbagemelding omkring det praktiske foranstaltninger, og så tager vi den derfra, fortæller Michael Holm, bestyrelsesformand i forsikringsselskabet, til TV SYD.

Hvornår kutteren endeligt er fjernet, tør han ikke sige.

- Jeg aner det simpelthen ikke. Nu er det jo sommerferie, men det bliver lige så snart, tingene er i orden med kommunen, siger Michael Holm, der understreger, at forsikringsselskabet aldrig har påstået, at det ikke havde ansvaret.

- Vi har bare sagt fra starten, at inden vi betaler, skal vi være sikre på, hvis ansvar det var, siger han.

En lettet borgmester

Fanø Kommune med borgmester Sofie Valbjørn (Alternativet) i spidsen har længe kæmpet for, at skatteyderne på Fanø ikke skulle betale for at få skibsvraget fjernet.

Så dagens melding om, at forsikringsselskabet påtager sig ansvaret, vækker glæde på borgmesterkontoret.

- Det er virkelig dejligt. Det er rigtigt fint, at de langt om længe påtager sig det ansvar at fjerne kutteren. Det kan ikke være rigtigt, at skatteborgerne på Fanø skal betale for fjernelsen, siger hun til TV SYD.

Hvor stor regningen bliver for at fjerne skibsvraget vides endnu ikke. En aktindsigt, som TV SYD har fået, viser, at kommunen tidligere har sendt et påbud til rederiets kurator og forsikringsselskab, og hvis ikke vraget var fjernet inden den 18. juli 2019, ville Fanø Kommune kræve 300.000 kroner fra Skibsforsikringen Frederikshavn til at dække omkostningerne for at få vraget fjernet.

Varig løsning efterlyses

Det har hele tiden været kommunens holdning, at efterlader man affald på stranden, må man selv sørge for at få den fjernet igen.

- Det er ingen undskyldning at sige, at der ingen penge er i konkursboet. Vi har forsøgt af alle mulige kanaler at få nogen til at tage ansvar i sagen, fortæller Sofie Valbjørn, der efterlyser en varig løsning, hvis det skulle ske en anden gang.

- Vi vil nødig stå i samme situation igen og slås med dem, der har ansvaret. Der bør foreligge lovgivning, der sikrer, at det ikke bliver den enkelte kommune, der skal løfte opgaven. Det er efter vores mening en statslig eller en forsikringsmæssig opgave, mener borgmesteren.