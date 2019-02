Fornem pris og penge til beton-bro

And the winner is....Byggebranchens Oscar-pris går i år til tegnestue, der står bag Ellipsen. Betonbroen ved Filsø.

- Er det rigtigt? Nej hvor er det flot. Men nu er det jo ikke Varde kommune, der skal have roserne, siger viceborgmester Anders Linde, Venstre.

Tegnestuen Schønherr er blevet tildelt Betonelement-Prisen 2019 og Utzon-Statuetten – populært kaldet byggebranchens Oscar. Prisen og statuetten får de "for deres brug af industrielt præfabrikerede betonelementer i tilblivelsen af en oval betonbro i det enestående Vesterhavske naturlandskab ved Filsø", som det hedder i en pressemeddelelse fra Dansk Byggeri.

- Jeg synes, broen er gennemtænkt og flot. Det giver jo en anden oplevelse via broen at kunne komme lidt ud i søen fremfor at stå inde på kanten af den, siger Anders Linde.

Trækker turister til

Broen omkring Filsø er udviklet i et samarbejde mellem Realdania, Aage V. Jensens Naturfond og Naturstyrelsen. Betalt af Aage V. Jensens Naturfond. I 2011 begyndte arbejdet med at genskabe søen gennem et af danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekter. Fra landbrugsjord til natur. Et arbejde, der sluttede i 2017.

- Prisen kan sagtens være med til at trække endnu flere turister derud, siger Anders Linde, viceborgmester i en kommune med stor fremgang netop i antallet af turistbesøg.

Tegnestuen får ikke kun et klap på skulderen, men også 75.000 kr.