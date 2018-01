Fredericiabrand har slået fiskeriet i Lillebælt ihjel

Under branden på Fredericia Havn for to år siden blev der ledt store mængder kvælstof ud i Lillebælt. Siden har fiskene været væk.

I 35 år har Lars Hast fisket i Lillebælt med base i fiskerihavnen i Skærbæk. Men siden branden på Fredericia Havn for to år siden har intet været det samme. - Jeg har aldrig set noget lignende. Der har altid været stille perioder, men man har altid kunnet hive en lille dagløn hjem. Nu kan en tur ikke dække brændstoffet, siger Lars Hast til TV SYD. Jeg har aldrig set noget lignende. Lars Hast, erhvervsfisker i 35 år, Skærbæk Og det bekræftes af fiskernes organisation, og det gælder for alle typer fiskeri. - Der er noget helt galt, der er træk med en fisk i, siger Allan Buch, formand for Bælternes Fiskeriforening. Århus Universitet har undersøgt iltindholdet i Lillebælt og bekræfter, at der er et alvorligt iltsvind, der helt eller delvis skyldes branden. - Det startede lige fra dag et af, hvor fiskene døde i garnet, det er helt unormalt, fortæller Lars Hast.